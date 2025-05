Ecco le ultime super vincite nelle Marche

Una terra, quella marchigiana, che appare baciata dalla fortuna. L’incredibile vincita da 2 milioni di euro di cui si è avuto notizia ieri a Monte San Vito, grazie ad un Gratta e Vinci ‘Super Numerissimi’, ne segue altre importanti conseguite nella provincia di Ancona. Non si parla di milioni. Ma di migliaia di euro. Ad esempio, nell’estrazione del Lotto di martedì 25 marzo, era stata centrata una vincita pari a 64.500 euro e realizzata a Jesi, in un punto vendita di via Papa Giovanni XXIII. Un mese dopo, martedì 22 aprile, nel concorso 10eLotto sono stati vinti 30mila euro a Numana, grazie ad un 8 Oro realizzato in piazza del Santuario.

Per conoscere, invece, altre vincite milionarie, bisogna allargare il perimetro al territorio regionale e tornare a lunedì 12 maggio, quando grazie al MillionDay, nell’estrazione delle 20.30 è stata registrata una vincita di 1 milione a Porto Sant’Elpidio. Venerdì 4 aprile, sempre il MillionDay, ha premiato con un milione un giocatore di Fermo. A Pesaro, invece, erano andati 2,5 milioni con la Lotteria Italia. Tra le vincite più recenti, si può citare anche quella di giovedì 22 maggio. In un’estrazione del Lotto sono stati vinti 26.325 euro vinti a Macerata con sei ambi, quattro terni e una quaterna in via Roma. Nell’estrazione di sabato 5 aprile del Superenalotto, invece, era stato centrato un "5" da 24.283,41 euro a Pesaro in una tabaccheria di Menotti. Sempre a Pesaro, tre mesi fa, in una bar tabaccheria a Villa San Martino, era stato centrato un "13" da oltre 320mila euro con una schedina del totocalcio. A gennaio, inoltre, una vincita da 40mila euro per 18 fortunati clienti di un bar tabaccheria di Porto San Giorgio, che hanno centrato un 11 al Totocalcio. Ad ogni quota sono spettati circa 2.200 euro. Da citare, infine, a settembre 2024, la vincita di 100mila euro con un Gratta e Vinci da 25 euro del concorso Super Gold.