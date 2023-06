Ecco l’hub Marche Treni, nuova stazione per alta velocità e merci nell’area dell’aeroporto

L’aeroporto Sanzio ha preso il volo con l’aumento di passeggeri, molti voli internazionali e quelli attesi nelle prossime settimane per Milano, Roma e Napoli. L’Interporto ha ribaltato la sua situazione difficoltà "accogliendo" la realizzazione dell’immenso polo Amazon. Il porto ha definito le sue strategie e, in particolare, ha stretto la collaborazione con le altre due infrastrutture.

E le ferrovie? In questi ultimi mesi si è parlato dell’arretramento, prima ancora le polemiche per il "muro" (contestatissimo) che Rfi doveva realizzare per evitare l’inquinamento acustico nel passaggio dei binari all’interno delle città. Ma, adesso, spunta l’idea progettuale che potrebbe portare Ancona e le Marche a diventare il centro nevralgico dell’intermodalità dell’area Adriatica.

Nei prossimi giorni il governatore Francesco Acquaroli e il sindaco del capoluogo Daniele Silvetti saranno al Mit, il ministero delle Infrastrutture, per discutere della realizzazione dell’hub ferroviario delle Marche.

Cosa vuol dire? In termini semplice la nuova stazione di Ancona localizzata nell’area dell’aeroporto a pochi passi dall’autostrada. Una stazione dove transiteranno solo i treni a lunga percorrenza, l’alta velocità e i merci. Di base, senza aspettare l’eventuale arretramento complessivo dei binari, si pensa a un bypass che da Falconara arrivi in zona aeroporto per poi ritornare sull’attuale linea dopo la Baraccola.

E l’attuale stazione centrale? Sarebbe dedicata ai treni locali e a quelli interregionali oltre a potenziare quella sorta di metropolitana di superficie già esistente. Le due stazione verrebbero collegate da "navette" ferroviarie che, partendo dal nuovo Hub Marche arriverebbero fino alla Stazione centrale per poi fermarsi alla Stazione Marittima. E questa è l’altra novità anche più facilmente realizzabile: la riapertura della stazione all’interno del porto. Un’infrastruttura fondamentale sia per chi si deve imbarcare e potrà raggiungere lo scalo senza l’assillo dell’auto, ma anche per i pendolari che ogni giorno arrivano ad Ancona e devono poi prendere l’autobus per raggiungere il centro. Insomma una rivoluzione sulla quale punta il sindaco Silvetti con il forte appoggio del governatore Acquaroli.

Tutto questo senza dimenticare che, nell’area dove si intende realizzare l’hub ferroviario, sono in corso i lavori per la realizzazione del polo Amazon e questo potrebbe spingere a concretizzare il progetto visto i grandi flussi commerciali che tra un paio di anni dovrebbero investire la zona. Tanto che anche l’attuale casello autostradale di Ancona nord sarà sicuramente insufficiente a reggere l’impatto di oltre 600 camion al giorno diretti nella zona dell’Interporto.

Alfredo Quarta