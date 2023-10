Ecco Linea Blu: "Ancona, quanto sei bella". Le telecamere della Rai per raccontare il mare

"Linea Blu Discovery": l’ultima puntata sarà su Ancona. Il capoluogo andrà in onda oggi, su Rai Uno, nella diretta delle 14. A condurre lo spin-off sulla pesca, ci sarà Fabio Gallo (insieme a Giulia Capocchi, che sarà a Chioggia). Gallo, romano (classe ’86), era stato visto questa estate al Passetto. I luoghi interessati dalle riprese sono stati infatti sia il Passetto sia la Mole Vanvitelliana. Agli Archi, Gallo ha intervistato l’anconetana Giovanna Spina, una delle donne della pesca dorica. Gallo parlerà del porto, una città nella città, un sistema perfettamente organizzato in grado di garantire a tutta la comunità marinara lavoro e benessere. Dopo aver raccontato una battuta di pesca con la tecnica della volante a coppie visiterà il mercato del pesce azzurro, incontrerà un ricercatore del Cnr.

Gallo, che puntata sarà quella di oggi?

"Si tratta di uno spin-off sulla pesca in cui racconterò il ruolo delle donne in questo settore che molti credono soltanto maschile. Ma se i nostri pescatori hanno insegnato il mestiere agli abitanti degli oceani, è perché a terra c’era una buona base che lavorava".

Una base rosa?

"Sì, una base di donne, come Giovanna. Le donne, nel settore del pesce, non godono né di un ruolo riconosciuto né di un trattamento economico adeguato. Per non parlare della pensione. Siamo ancora molto indietro. Non pensavo fossimo ridotti a questo punto. Eppure, quando si sbarca il pesce, sono loro a curare l’organizzazione, i banchi per la vendita, le aste. Quando il pesce arriva a terra, 9 volte su 10, è trattato da una donna. Che è anche moglie, madre, sorella. E sa qual è la cosa incredibile?". Quale?

"Che questo atteggiamento quasi medievale nel riconoscimento del ruolo professionale della donna non è lo stesso che viene assunto nelle campagne. Nell’agricoltura, sono stati riconosciuti ruoli femminili fondamentali e solo adesso qualcosa pare muoversi. Ma molto lentamente".

Cosa pensa di Ancona?

"La adoro, mi piace molto. L’ho girata soprattutto per lavoro, sulla costa. Vede, ho un ottimo rapporto con gli anconetani. Mi accolgono sempre bene. E poi qui ho scoperto un’ottima qualità dei servizi. Dal punto di vista naturalistico, voglio sfatare il mito che vede il mare Adriatico come piatto e chiuso. Secondo me, in alcuni punti, non ha nulla da invidiare al ´mio´ Tirreno". Luogo del cuore di Ancona?

"La Riviera del Conero. A Numana, ho ricordi di infanzia".

Cioè?

"Ci venivo con nonna Leonarda. Lei era nata e cresciuta sul Tirreno, però aveva una passione infinita per Numana. E facevamo due settimane all’anno in Riviera, d’estate. Ci sono stato dai 4-5 anni fino agli 11. Mi divertivo come un pazzo, ogni anno rivedevo gli amichetti del mare che arrivavano da ogni parte d’Italia".

Cosa le ha trasmesso nonna? "Non la classica romana compagnona e allegra. Era una donna di una sana ironia, molto cinica, mi trattava come un principe". Un principe con la passione per i pescherecci…

"Sì (ride, ndr). Quando ero piccolo, chiedevo ai pescatori di portarmi con loro. Portavo la canna da pesca e uscivamo al largo. A distanza di anni, quelle stesse persone le ho intervistate per ´Linea Blu´. E ogni volta che salgo su un peschereccio, mi trattano come uno di loro".