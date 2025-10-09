Ecco l’International Street Food: il festival della cucina di strada

Torna l’International Street Food ad Ancona. Da domani a domenica piazza Pertini ospiterà la 115esima tappa del più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada. L’ appuntamento è organizzato in collaborazione con la Confartigianato Imprese. Un evento di grande richiamo che ogni anno attira milioni di visitatori e che trasformerà la piazza in un palcoscenico di sapori e culture provenienti da tutto il mondo. L’inaugurazione è prevista per le ore 18, con apertura fino a mezzanotte. Sabato e domenica la manifestazione proseguirà dalle ore 12 alle 24, offrendo un’esperienza gastronomica continua, tra profumi, colori e convivialità.

La tappa di Ancona avrà un valore speciale: nel corso dell’evento (sabato alle ore 9.40) saranno infatti registrate le riprese della quarta puntata del docu-reality ‘Il Trono del Gusto’, prodotto da RG Factory, in onda su Rai 2, che porterà le telecamere dentro l’atmosfera unica dell’International Street Food, tra emozioni, storie e retroscena dei food trucker. Il programma, tra i più seguiti nel panorama enogastronomico televisivo, continua a celebrare le eccellenze italiane e il valore culturale del cibo di strada, testimoniando l’energia e la passione che animano ogni tappa del tour. Ideata da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. (Associazione italiana ristoratori di strada), la kermesse rappresenta non solo una festa del gusto, ma anche un’importante occasione di valorizzazione culturale, turistica ed economica per il territorio. Decine di food truck e stand proporranno specialità provenienti dai cinque continenti: dalla cucina argentina al pulled pork, dal kurtos ungherese allo smash burger, la cinta senese, la cucina messicana, le olive ascolane fatte a mano, gli hamburger di Angus, le tette della monaca, la pasta mantecata, la cucina siciliana, le fritture di Don Fritto, la pizza napoletana, le bombette pugliesi, la paella, la cucina greca, la cucina indiana, le polpette di Porca Polpetta, il caciocavallo impiccato.

Non mancherà una ricca selezione di birre artigianali italiane e internazionali, perfette per accompagnare ogni piatto e rendere l’esperienza ancora più completa. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, il che rende l’International Street Food accessibile a famiglie, turisti e curiosi.