Ecco lo show di "Gi&Raf" per conoscere gli animali

La conoscenza del mondo degli animali che vivono al Parco Zoo Falconara, attraverso gli occhi e le irriverenti battute di una giraffa. Un’occasione davvero speciale per i visitatori del giardino zoologico marchigiano, che domani e domenica, potranno assistere all’imprevedibile show di Gi&Raf, il duo comico composto dal ventriloquo Rafael Voltan e dalla sfrontata, ma anche tenera Gi, una simpaticissima giraffa senza peli sulla lingua. Un ritorno a grande richiesta quello della strana coppia, che promette di conquistare il pubblico con sorprese ad ogni battuta. Tra curiosità, scienza e tante risate, lo spettacolo è in programma domani alle 16 e domenica alle 11.30, alle 15 e alle 17 nei pressi dell’Aia del Contadino. In caso di maltempo, il Parco Zoo Falconara fa sapere che l’evento sarà rinviato al fine settimana successivo. Da marzo, la struttura di Barcaglione ha riaperto al pubblico i battenti ed è visitabile ogni giorno, dalle 9 alle 19.30, con l’ultimo ingresso fissato alle 18. Sono tante le novità che attendono i visitatori in questa stagione. Per maggiori dettagli, è possibile consultare le informazioni utili sul sito ufficiale del Parco Zoo Falconara.