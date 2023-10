Ecco lo sportello: "psicologico"

Ecco lo sportello di consulenza psicologica gratuito per la famiglia": sarà attivo nella delegazione comunale di Moie, in via Fornace, dal prossimo martedì. È realizzato dal Comune, rin collaborazione con l’Asp Ambito 9 per la prevenzione, consulenza e il sostegno psicologico rivolto a famiglie in difficoltà. "Finalità del progetto – spiegano il sindaco Tiziano Consoli, Gianfranca Schiavoni e Franco Pesaresi per l’Asp 9 – è di sostenere la famiglia nei momenti di criticità che si possono incontrare nella crescita dei propri figli, dare un sostegno alla genitorialità, supportare i genitori nel potenziamento delle competenze educative legate al loro ruolo" Il progetto prevede anche tre incontri serali di due ore ciascuno aperti al pubblico, che si svolgeranno nell’auditorium del Polo scolastico di via Venezia, a Moie. Si tratteranno tematiche come bullismo, cyberbullismo e dipendenze. Gli appuntamenti saranno il 30 novembre su "Sbulloniamoci: natura e caratteristiche del bullismo. Conoscere per affrontare", il 14 dicembre su "Genitori e figli nell’era digitale: nuovi scenari comunicativi", e il 18 gennaio su "Dipendenza affettiva e disturbi alimentari: possibili legami in adolescenza". Tutti gli incontri saranno dalle ore 20,30 alle ore 22,30.