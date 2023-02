Ecco lo stile dei bottiglioni di plastica per la sosta

Caro Carlino, proprio ieri leggevo in questa rubrica la vostra risposta al lettore che lamentava la sciatteria che impera in questa città. Ebbene, proprio ieri sera stavo passeggiando in centro e in via Carducci, a due passi da piazza Roma, mi sono imbattuto in questo spettacolo urbano di cui vi invio una foto: due bottiglioni di plastica, il famigerato nastro bianco e rosso di cui la città è ricchissima, due bastoncini improvvisati, un cartello scritto a mano e, sotto, il sigillo ufficiale del Comune. Il tutto per delimitare uno spazio con divieto provvisorio di sosta. Ma dico, ma è mai possibile che in un capoluogo di regione siamo ridotti così?

Chiara M., Ancona