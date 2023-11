Ecco l’Oscar al miglior formaggio

L’Oscar al miglior formaggio italiano: il palco della Mole Vanvitelliana per le eccellenze casearie nazionali. Appuntamento il 19 novembre, per la selezione finale della Commissione di esperti che assegnerà le 10 statuette dorate e 7 premi speciali per meriti nel settore caseario. In chiusura, la degustazione di tutti i 33 prodotti finalisti. Sono partiti in oltre 1400 per arrivare in 33. È ora il momento di decretare i vincitori dell’ottava edizione dell’Italian Cheese Awards, il premio dedicato alle eccellenze della produzione tricolore di formaggi realizzati con latte 100% italiano, organizzata da ´Guru Comunicazione´, società impegnata nella promozione del settore lattiero-caseario attraverso iniziative, incontri e appuntamenti tematici nazionali. Quella della prossima settimana sarà una serata che proporrà il format dell’Oscar cinematografico, con il sostegno della Regione e dell’Atim, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. Diciassette le statuette che saranno complessivamente consegnate ai 10 awards, 7 i premi speciali. Alle nomination si è arrivati ad aprile nel corso della kermesse ´Formaggio in Villa´. A fare la parte del Leone nelle assegnazioni delle "nomination" dell’Italian Cheese Awards 2023 sono stati i produttori veneti, a seguire con 4 i lombardi, pugliesi e campani.