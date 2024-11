Ecco "Magnifica Rotonda". La pizza nata dal baseball

"Magnifica Rotonda", nasce da cinque amici con la passione per il baseball e la buona cucina la pizza artigianale che ha conquistato la grande distribuzione organizzata. Da Senigallia, nelle Marche, e dalla stessa rotonda che ispirò Fred Bongusto l’ascesa sul mercato e il riconoscimento del Gambero Rosso che la pone nell’olimpo delle pizze surgelate di qualità. La pizza made in Marche "Magnifica Rotonda", indipendente e nata dall’amicizia sui campi da baseball, ha appena ottenuto il prestigioso riconoscimento dal Gambero Rosso che la inserisce tra le migliori pizze surgelate nella classifica stilata dagli esperti pizzaioli e degustatori. Presto potrebbe sbarcare negli Usa. La classifica finale della celebre casa editrice gourmet ha infatti eletto i 9 prodotti migliori su 37 in lizza, degustati "alla cieca" presso la Gambero Rosso Academy e la pizza marchigiana ha conquistato il quarto posto confermandosi tra le migliori sul mercato italiano.

Loro sono pizzaioli e manager o ex manager di aziende del food. Tutti di Cupramontana: Giacomo Bartoloni, Alessandro e Alessio Coppari, Luigi Gagliardini, Giovanni Pantaleoni e ultimamente si è aggiunto Massimo Romani. Tutto è nato nel 2021, quando un gruppo di professionisti nel campo alimentare accomunati da una lunga amicizia e dal fatto di aver militato nella squadra di baseball di Cupramontana, capitale del Verdicchio, hanno deciso di intraprendere una loro attività mettendo al centro alla pizza artigianale.

Terza Base il nome della società, in virtù del loro amato sport, mentre per la pizza è stato scelto il simbolo della città gourmet per eccellenza dove si trova lo stabilimento produttivo e da dove partì l’avventura imprenditoriale di Alessandro Coppari, presidente della società, pizzaiolo e fondatore delle pizzerie Mezzometro. "Dopo una serie di panel d’assaggio, abbiamo valutato che c’era uno spazio per una pizza di qualità nel settore dei surgelati della grande distribuzione organizzata – spiega Giacomo Bartoloni, ad della società Terza Base -. Abbiamo quindi sviluppato insieme una linea di pizza surgelata di alta qualità con l’obiettivo di far trovare tra gli scaffali dei supermercati un prodotto che rendesse davvero onore al piatto più buono e italiano che ci sia, ricreando l’esperienza della pizza buona come in pizzeria, anche a casa tua".

Il segreto della pizza in vendita nelle maggiori catene di supermercati? "Nessun additivo e una lista di ingredienti brevissima: farina di grano tenero, lieviti naturali, pomodoro italiano, vera mozzarella fiordilatte e basilico". Un impasto ad alta idratazione e lunga lievitazione (fino a 48 ore) e steso a mano. In campo un team di 15 collaboratori specializzati e a distanza di appena due anni dal lancio sul mercato la produzione è di 5mila pizze al giorno.

Sara Ferreri