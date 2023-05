Ecco "Malupa", la barca a vela per tutti i sogni

L’appello dello skipper di Luna Rossa: ‘Il 4 giugno appuntamento al porto di Senigallia’. Si fa sempre più vicina la realizzazione del progetto che parte dall’idea del 56 senigalliese Marco Lorenzetti, presidente della Fabbrica dei sogni. Si tratta di ‘Malupa 5.0’, la barca a vela scuola – collettiva mancante alle moderne Scuole di Vela che può ospitare fino a 5 persone. "La vela non è solo una professione ma anche un modo per conoscere se stessi, andare per mare credo che sia una cosa molto bella e che faccia molto bene alla mente e al corpo – spiega Massimiliano Sirena, skipper di Luna Rossa – mi fa piacere dare una mano all’iniziativa che si farà il 4 giugno a Senigallia, dove ci sarà il varo e la presentazione del progetto ‘Barca a vela per tutti’, anche per quelle persone che hanno bisogno di assistenza di servizi. La barca credo che possa essere un buon metodo per uscire un po’ dagli schemi, dalle cure convenzionali. Invito tutti al porto di Senigallia il 4 giugno per il varo di Malupa 5.0, la barca a vela per tutti". Lo skipper è sceso in campo per promuovere il progetto su cui Lorenzetti lavora da anni e che finalmente è riuscito a portare a termine grazie anche al sostegno dei Rotary Club del territorio che si sono attivati e coinvolti in una raccolta fondi che porterà alla donazione della prima Malupa 5.0 Rotary - Città di Senigallia alla Fabbrica dei Sogni: il costo del primo modello è di 18 mila e 300 euro. Flessibile, sicura, accessibile, inclusiva e sostenibile, sono queste le caratteristica di quella che a breve si auspica venga adottata un po’ ovunque per consentire anche alle persone con disabilità di sentire il vento tra le mani. " Malupa prenderà il largo dalla banchina del porto di Senigallia in direzione Rotonda a mare, accompagnata dai tanti sportivi amanti del mare per approdare nel pomeriggio presso l’AVS, l’Associazione Velica Senigallia in località Ciarnin – spiega Marco Lorenzetti - la giornata dello Sport del 4 giugno farà da cornice ad un desiderio che si realizza per La Fabbrica dei Sogni nato nel 2020, al termine della prima edizione del corso di Vela "Handar per mare"". Nei giorni scorsi a promuovere il territorio era stato Francesco Moser che con la sua bicicletta, insieme all’amico di Barbara Maurizio Messersì. Ora ci ha pensato Max Sirena, il suo video in cui promuove ‘Malupa 5.0’ è diventato virale in poche ore.

Silvia Santarelli