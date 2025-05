Ecco Nicola, arriva da Senigallia il corteggiatore di Uomini e donne

Nicola, dalla spiaggia di Velluto a Uomini e Donne. Ha 32 anni, lavora a Senigallia ma è residente a Castelleone di Suasa e ieri ha sceso le scale del programma di Maria De Filippi, in onda ogni giorno su Canale 5, nel ruolo di corteggiatore: Nicola ha chiesto di poter corteggiare una delle ‘occupanti’ del trono over, Luana. Il 32enne lavora in città, come magazziniere in un negozio di ricambi per auto e dopo aver contattato la redazione, è stato accettato come corteggiatore. Ieri è stata trasmessa la prima puntata e gli spettatori della spiaggia di velluto, incuriositi, attendono le puntate successive per sapere come finirà la storia tra il bel marchigiano e la sua dama. Non è mancata la battuta dell’opinionista Tina Cipollari che ha ironizzato sull’arrivo di Nicola: "Sei arrivato da Senigallia con che mezzo? Auto, treno…" ha chiesto. Pronta la replica del neo cavaliere: "In treno". Nicola da ora non avrà occhi che per la sua Luana, la donna che cercherà di conquistare all’interno del programma: l’ultima puntata si è conclusa con un ballo tra i due e in attesa della prossima la spiaggia di velluto fa il tifo per Nicola.