Ecco "Offfestival" tra parole, voce, scrivere e pensare

A Offagna va in scena "Il festival delle parole, della voce, dello scrivere e del pensare". E’ l’"Offfestival", che da domani a domenica 25 riempirà il borgo, e non solo, di attività, incontri, workshop e laboratori. In effetti la rassegna ideata dalla famiglia Tava prevede anche ‘trasferte’. E’ il caso del primo evento, la presentazione del romanzo ‘Malanima’ di Rosita Manuguerra, che si terrà domani (ore 19) alla Degusteria della Cerqua di Sirolo. Venerdì sera sarà la volta di Zucchero a Velò, ad Ancona, dove saranno presentati i libri ‘La densità del vuoto’ e ‘Macula e altre poesie’ di Matteo Piergigli. Grande spazio avrà il mondo Anime e Manga, che Jonathan Tava e Francesca Vitale, due veri appassionati, faranno conoscere al pubblico con un approccio unico nel suo genere. Cristian Tava seguirà un ciclo di workshop e laboratori dedicato al podcast e alla voce. ‘Alla scoperta dei perché’ è il titolo del libro di Francesca Barigelli e Grazia Gugliormella, le quali incontreranno i bambini per un laboratorio filosofico, mentre Lorenzo Fabbri si dedicherà a un’attività di lettura con i genitori. Previsti laboratori artigianali ludici per bambini e laboratori di podcast. Giovedì sera cena letteraria al ristorante Cresciolo. Tema principale, la felicità, discusso tra una portata e un libro. Gran finale il 25 con una mattinata dedicata ai giochi di parole e alla scoperta di quanto sia facile e divertente parlare in pubblico. Programma completo su borgooffagna.it/festival; info 3319317074 e info@in2parole.it