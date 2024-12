Ecco otto concerti con la Form

Sette concerti più un fuori abbonamento per la stagione concertistica della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana al Teatro Pergolesi di Jesi. Il cartellone tracciato dal direttore artistico Francesco Di Rosa, primo oboe dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, propone una serie di eventi animati da direttori e solisti di grande livello internazionale, che attraversano epoche, generi e stili diversi. Ieri è iniziata la campagna abbonamenti della nuova stagione, intitolata "Musicattraverso", che prenderà il via venerdì 3 gennaio con il tradizionale ‘Concerto per il Nuovo Anno’. L’evento, che vedrà sul gradino del podio Stefano Romani, permetterà di ascoltare il soprano taiwanese Hanying Tso-Petanaj, e rappresenterà l’occasione per celebrare il re del valzer, Johann Strauss jr, nel bicentenario della nascita. A seguire, un’artista in residenza. E’ il pianista tedesco Alexander Lonquich, che il 18 gennaio eseguirà composizioni di Schumann (Concerto per pianoforte e orchestra) e Mendelssohn (Sinfonia n. 4 Italiana), mentre il 25 febbraio toccherà a Mozart (Sinfonia n. 1 e Sinfonia n. 41 Jupiter) e Beethoven (Concerto per pianoforte e orchestra n. 4).

Tra questi due appuntamenti si colloca, il 16 febbraio, il family concert ‘Natura in musica’, con brani di Beethoven, Vivaldi, Debussy. A dirigere sarà Jacopo Rivani. Sabato 8 marzo, festa della donna, il pubblico potrà rivivere una delle storie d’amore più famose e popolari del mondo, ‘Romeo e Giulietta’, con la direzione del maestro svizzero Matthias Bamert, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale, che si esibisce per la prima volta in Italia. In programma ci sono le due più celebri composizioni per orchestra dedicate all’immortale coppia di amanti: l’Ouverture-Fantasia di Ciajkovskij e brani tratti dalle tre suite di Prokof’ev, precedute dall’Invito alla danza di Carl Maria von Weber. Due settimane dopo, il 23 marzo, un concerto titanico con più di ottanta musicisti sul palco. E’ ‘Vita d’Eroe’, con musiche di Wagner e Richard Strauss, evento realizzato in collaborazione con i Conservatori di Pesaro e Fermo. Direttore sarà Manlio Benzi. La stagione proseguirà il 3 aprile con la violinista Anna Tifu, alle prese con brani di Beethoven. Sul podio Davide Trolton, classe 2001, tra le figure emergenti nel panorama della direzione d’orchestra in Italia e all’estero. Chiusura il 14 aprile con un altro importante artista in residenza, Luigi Piovano. Il primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dirigerà il Requiem di Mozart, assente da qualche anno nelle programmazioni FORM, eseguito con la partecipazione dei Solisti dell’Accademia di Arte Lirica di Osimo e del Coro Giovanile delle Marche.