"Ecco perché ho detto sì. Così il nostro cohousing può diventare un modello"

Qui centrodestra. Manuela Caucci, avvocato esperto di diritto della famiglia e minorile. Eletta in Consiglio comunale con la lista civica Ancona Protagonista nel maggio 2023, è stata nominata assessore a Welfare e Servizi sociali del Comune dorico dal sindaco Daniele Silvetti. Alle elezioni regionali è candidata indipendente nelle lista di Forza Italia della Circoscrizione di Ancona.

Come ha maturato la decisione? "Voglio ringraziare il sindaco Silvetti e Forza Italia per la fiducia accordata. In questi cinque anni, il presidente Francesco Acquaroli e la coalizione di centrodestra hanno lavorato bene. La mia decisione? Da assessore, ma anche quotidianamente nella mia professione, so che le scelte più importanti, specie per le politiche sociali, passano dalla Regione, che si esprime con atti e linee di indirizzo. Mi metto a disposizione, con cognizione di causa, per implementare quelle misure per le nostre comunità. Un esempio".

Prego. "La Regione ha fatto molto. Ci sono, però, alcuni meccanismi che potrebbero essere perfezionati. Penso a progettualità triennali, piuttosto che a progetti annuali, per finanziare interventi a sostegno del mondo delle disabilità, degli anziani o delle scuole. Oppure, sul problema della violenza di genere, ci sono fondi regionali per ottime attività di prevenzione nelle scuole superiori, ma ritengo che quelle attività possano essere anticipate alle medie. Fosse per me anche in quinta elementare".

Quali altri punti? "Il mio must è l’integrazione sociosanitaria. Importante creare i Pua, i punti unici di accesso, e noi ad Ancona l’abbiamo fatto al Bonarelli (l’ex Umberto I) e ce n’è un altro al Crass. Ma è indispensabile realizzare, dietro quei Pua, uffici strutturati con le varie professionalità sociali e sanitarie richieste dagli utenti, in modo da concentrare energie e risorse, e restituire ai cittadini un servizio più snello. Oppure il cohousing intergenerazionale, che proporremo in via Ciavarini".

Si spieghi. "Può diventare un modello per tutte le Marche, perché realizzeremo una stecca di appartamenti per anziani, studenti e persone con disabilità in un condominio virtuoso e con canone concordato in cui, i residenti, si aiuteranno vicendevolmente. Replicato nelle aree interne, può essere un antidoto naturale allo spopolamento. Altro tema, la prevenzione: bisogna insistere".

Come? "Con maggiori risorse e migliorando la comunicazione di quello che si fa, come gli screening per la popolazione o le iniziative dedicate al benessere, tipo il nostro Festival della Salute in ottobre".

Non solo sanità, però. "Sui trasporti: la riapertura della stazione marittima è imprescindibile per Ancona perché permetterà di creare una linea di comunicazione tra l’hinterland e il capoluogo, nel rispetto dell’ambiente".

Ha parlato anche di cultura. "Il bello cura. Pensi, nel 2027 il Teatro delle Muse festeggerà i 200 anni dalla fondazione e i 25 dalla riapertura. È già centrale, ma si può immaginare una serie di iniziative per tutta la regione".

Che campagna sta conducendo? "Non amo le cose eclatanti, preferisco parlare a tu per tu con le persone. Fare, non chiacchiere".

Giacomo Giampieri