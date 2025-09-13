"Ecco perché mi ricandido. A promesse e polemiche rispondiamo con i fatti"

Qui centrodestra. Marco Ausili, consigliere regionale uscente in quota Fratelli d’Italia. Si ricandida alle elezioni regionali del 28 e del 29 settembre nella lista di Fd’I della Circoscrizione di Ancona.

Le impressioni di questa campagna elettorale a poche settimane dal voto? "C’è una straordinaria attenzione, che stiamo percependo e che ci riempie di senso di responsabilità. Ci spinge a volere fare bene. C’è da tenere unità la comunità. Un’esigenza che sale dal basso. E vogliamo continuare, con il presidente Francesco Acquaroli, a portare avanti delle misure che tengono insieme i territori e le persone".

A quali politiche o interventi si riferisce, in particolare? "Ad esempio alle politiche giovanili. Penso a quelle misure per i giovani, legandoli ai luoghi di appartenenza passando attraverso le associazioni. Realtà che sono un veicolo di radici territoriali, ma anche espressioni essenziali per l’educazione. O ancora i progetti per i giovani e gli anziani, creando connessioni tra generazioni. Poi c’è il tema dei legami nelle imprese, sempre più da sviluppare, e tra le aree della nostra regione: i borghi con le città, piuttosto che l’entroterra con la costa".

Quali misure vorrebbe concretizzare, nel breve periodo? "La prima è l’attuazione della nostra legge che punta sul sostegno alla famiglia e alla natalità. La seconda è quella che vuole favorire il passaggio generazionale nelle aziende, assicurando una burocrazia più snella e incentivando tanto i lavoratori più in avanti con l’età, quanto quelli più giovani. Terzo punto, la scuola, proseguendo nelle politiche che abbiamo attuato per rafforzare la psicologia scolastica e puntando, anche, sul contrasto alle dipendenze tecnologiche".

E nel lungo termine, invece? "Se guardo alla nostra provincia, vogliamo rendere Ancona uno snodo sempre più cruciale tra i Balcani e l’Europa Occidentale. Quindi, l’obiettivo è dare centralità ad Ancona e a questi territori con lo sviluppo infrastrutturale, soprattutto quello del porto, grazie ad una bella rivoluzione che comprende ovviamente la Penisola e l’uscita dallo scalo".

Sulla sanità, che intendete fare? "Noi portiamo più personale e investimenti diffusi. Risolviamo le liste di attesa introducendo nuovo personale, più apparecchiature e anche con il supporto della digitalizzazione delle cartelle cliniche. Gradualmente stiamo risanando il sistema sanitario regionale, dopo che era stato impoverito dalle logiche dell’ospedale unico e dalla mancata formazione del personale".

In generale che risultato si aspetta? "Sono convinto che Acquaroli e il centrodestra vinceranno. Da marchigiano non mi fido dell’alternativa che c’è. E si tratterà di scegliere tra chi contrappone la stabilità di chi vuole continuare il grande lavoro che è iniziato alle vuote promesse e alle polemiche".

Giacomo Giampieri