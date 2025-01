Ecco "Pianorchestra" per la stagione sinfonica firmata dalla Form

Secondo appuntamento con la nuova stagione sinfonica della FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana, iniziata con il ‘Concerto per il Nuovo Anno’. Sabato (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano è in programma una meravigliosa esclusiva: l’anteprima del concerto ‘Pianorchestra’ con cui la FORM aprirà le ‘Serate Musicali’ nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Un evento che in 50 anni vanta un albo d’oro di artisti storici e di orchestre definito ‘senza paragoni’.

Sul palco insieme agli orchestrali c’è il pianista Emilio Aversano, un maratoneta del pianoforte, capace di suonare a memoria anche cinque concerti in una serata, come nella migliore tradizione delle serate viennesi ottocentesche. A dirigere David Crescenzi, amico dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana con cui ha un ottimo feeling e che ha diretto in appuntamenti importanti come quello al Musikverein di Vienna nel 2022.

Il programma parte dalla celebre Ouverture delle ‘Nozze di Figaro’ di Mozart e passa poi al Concerto per pianoforte e orchestra in la min., Op. 16 di Grieg, l’unico concerto per strumento solista e orchestra completato dal musicista. Ammiratore di questa composizione era l’ungherese Franz Liszt, considerato uno dei più grandi virtuosi del pianoforte di tutti i tempi, di cui viene proposta la ‘Wanderer-Fantasie’ S 366, trascrizione per pianoforte e orchestra della ‘Wanderer-Fantasie’ D. 760 di Franz Schubert. Il compositore rimase profondamente colpito dalla monumentalità dell’opera e avvertì fortemente il desiderio di trasformarla in partitura orchestrale.