Ecco Radio Fab: da domani si parte

C’è nuova musica in città: al via domani le trasmissioni della web-radio Radio Fab. Una radio che "nasce" dalle ceneri di Radio Sverso, dopo lo scioglimento del legame con l’omonimo locale in centro a Fabriano che per 7 anni ha ospitato le trasmissioni digitali della radio. Il team di conduttori e creatori di programmi si è interrogato su "come" procedere la strada radiofonica, fino a quando qualche mese fa si è presentata "l’occasione del Cag". "Dopo aver ottenuto dal Comune i locali – spiegano i promotori - ci sono stati tutti gli adeguamenti tecnici trasferendo tutti i materiali all’interno della nuova sede per iniziare il "conto alla rovescia" per la ripresa delle trasmissioni dal vivo a partire da domani alle 19.30. Ma la musica è già partita perché attraverso il sito ( www.radiofab.it ) e tramite applicazione è già possibile ascoltare la selezione musicale che caratterizza la radio fabrianese".

"Ponendo particolare attenzione al target giovanile, a partire dai fruitori del Cag proporremo attività sinergiche - spiega il direttore artistico Andrea Bentivoglio - implementando la funzione sociale che caratterizza la nostra produzione radiofonica, dando ancora più voce alle fasce deboli".