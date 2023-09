Ecco Rita Marcotulli, la signora del jazz omaggia Truffaut

E’ il concerto della pianista Rita Marcotulli l’evento clou della seconda giornata del PIF di Castelfidardo. La ‘signora del jazz italiano’ stasera (ore 22.30) in piazza della Repubblica renderà omaggio a Truffaut con il suo ensemble composto da Javier Girotto al sax soprano, Aurora Barbatelli all’arpa celtica, Roberto Gatto alla batteria, Vince Abbracciante alla fisarmonica e Ares Tavolazzi al contrabbasso. Il grande cinema della Nouvelle Vague si fonde con pezzi jazz strutturati e con improvvisazioni di grande suggestione, grazie a una serie di effetti timbrici e di accorto dosaggio degli strumenti che la jazzista romana e i suoi compagni di viaggio utilizzano. La giornata si aprirà alle ore 16.30, sempre in piazza della Repubblica, con il Julien Von Flue Trio, che propone una musica strumentale virtuosa e variegata, con influenze folk che spaziano da Occidente a Oriente. Alle 17.30 nel Salone degli Stemmi si esibirà il fisarmonicista croato Ivan Sverko, mentre un’ora dopo, di nuovo in piazza, si potrà ascoltare Jerome Richard, fisarmonicista francese dal suono vivace, dinamico e festoso, suono che lo ha reso famoso a livello internazionale. Molti organizzatori di spettacoli lo richiedono per la capacità di coinvolgere il pubblico e far danzare gli amanti dei balli popolari. Alle ore 19.30, nell’Auditorium San Francesco, spazio al trio composto da Francesco D’Orazio (violino barocco), Giorgio Dellarole (fisarmonica) e Giorgio Tabacco (clavicembalo), protagonisti del concerto ‘Baroque on accordion’. In scaletta brani di Corelli, Krebs, Vivaldi, Haendel e Scarlatti.