Ecco Santa Maria della Piazza: "Le pietre raccontano" la storia

"Alla Madre di Cristo che presiede questo tempio tu che leggi entra e meritati il perdono con la preghiera. Quando si conclude il tempo due volte centenario e decimo dell’anno Millenario, vivendo serenamente Papa Innocenzo ed avendo l’impero il giusto principe Ottone, (tu) o pio Filippo, abbellisti questo tempio di Maria". Così recita la scritta latina posta al centro del portale di Santa Maria della Piazza. Alla chiesa che più di altre illustra la storia di Ancona è dedicato un interessante volume: "Le pietre raccontano. Santa Maria della Piazza". Edito da Itaca nel 2011, il libro è stato ideato e realizzato dal centro culturale Miguel Manara di Ancona con il contributo della Regione. I vari capitoli sono la risposta al "desiderio e alla curiosità di conoscere" in modo esaustivo tutto quanto riguarda la chiesa. La prima parte è dedicata alle origini, a cura di Paola Marchegiani, e al suo rapporto con Ancona curato da Giorgia Coppari. Giuseppe Cucco affronta la seconda parte dedicata alle "pietre", dalla veduta d’insieme ai vari elementi della facciata, dalla Madonna all’angelo, dal pavone al portale, dall’elefante alle varie figure, senza tralasciare gli altri particolari che rendono una lettura unica e affascinante dei rilievi. La terza parte è relativa a saggi di approfondimento curati da Carlo Rusconi, Ulrich Schneider, Stefania Sebastiani e Benedetta Orselli, curatrice di una bibliografia eccellente. Chi vuole veramente comprendere perché questa chiesa è così bella, deve poter interpretare le sue pietre, che fanno della facciata un "merletto" unico in città. Come il rilievo della Madonna posto al centro sopra il portale con l’immagine di Maria a braccia aperte. "È lei la mediatrice tra Gesù e l’umanità: tramite Lei, Gesù ha ricevuto un corpo, tramite Gesù l’umanità è stata redenta". Si tratta di una pietra di fattura bizantina, la Vergine Orante del monastero delle Blacherne a Costantinopoli. Le sue mani sono forate, perché a Bisanzio e nelle altre città dell’impero il prototipo della Madonna Orante era spesso usato come fontana dalle cui mani usciva dell’acqua a indicare il concetto di "Maria come fontana di vita". Una pietra che quasi sicuramente rappresenta un dono di Costantinopoli alla sua alleata e fedele Ancona. Di questa, come di tutte le pietre interne ed esterne, parla il volume "Le pietre raccontano. Santa Maria della Piazza" in un viaggio attraverso la storia della nostra città, che proprio attorno a questa, che fu la prima basilica cara anche a Sant’Agostino, è cresciuta nei secoli in fama e bellezza.