Ecco "Songs without Words": viaggio intorno a Mendelssohn

I brani di Mendelssohn acquistano una forza emotiva e affettiva ancora più diretta, e certamente la comunicheranno ai loro ascoltatori. Questo è evidente già al primo ascolto del nuovo cd della pianista jesina Marta Tacconi, registrato per la Da Vinci Classics e intitolato "Songs without Words". Qui Marta Tacconi è in duo con l’eccellente flautista Stefano Parrino. "In questo viaggio intorno a Mendelssohn compiuto grazie al compositore Luca Russo – spiega Marta Tacconi - ho usufruito della straordinaria arte ed ispirazione della pittrice e poetessa Silvia Segnan, cui debbo la magnifica copertina del cd, e le foto al suo di Michele Magliola, due interessanti artisti, entrambi jesini". Marta Tacconi è testimonial Unicef e iniziò gli studi musicali in tenera età laureandosi poi ai conservatori "Gioachino Rossini" di Pesaro e "Santa Cecilia" di Roma con lode e menzione d’onore. Si è perfezionata all"Accademia Pianistica delle Marche" di Recanati con Lorenzo Di Bella e ha proseguito gli studi di musica da camera e vocale dacamera con Pier Narciso Masi, Guido Salvetti e Stelia Doz. Due anni fa ha inciso per l’etichetta Da vinci classics il disco "Cantiche" (2021) in collaborazione con il soprano Federica Livi, e l’anno scuccessivo il disco "Songs without words (versione per flauto e pianoforte di Luca Russo)"(2022) sempre con il flautista Stefano Parrino.

sa. fe.