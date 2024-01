Ecco "Storie di mare sulla cresta dell’onda". Il Canguro sul palco con una piece per bambini

‘Storie di mare sulla cresta dell’onda – Storie a poppa’ oggi (ore 11, ingresso gratuito) al Teatrino del Piano di Ancona. E’ l’appuntamento che il Teatro del Canguro dedica ai bambini dai 5 anni in su. Ci sono storie che sanno di sale, come i pesci, o come il sapore che resta sulla pelle dopo un giorno sulla spiaggia. Ci sono storie che sanno di vento, il vento che spinge le vele quando le navi dei pirati prendono il largo, o quella brezza che ci sfiora i capelli quando guardiamo l’orizzonte. Ci sono storie che sanno di mistero, come quello che c’è là sotto, nel blu profondo, oltre la superficie dell’acqua. Ci sono storie che attraversano gli oceani e ci portano lontano. Sono le storie del mare.