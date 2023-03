Ecco "The dark side of the moon", sul palco i Pink Floyd Legend

Alle Muse di Ancona stasera (ore 21) risuonerà l’immortale musica dei Pink Floyd. A interpretarla sono i Legend, band italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori del gruppo, come testimoniano i tutto esaurito registrati in ogni data: dagli Arcimboldi di Milano al Teatro Romano di Ostia Antica. Ad Ancona portano ‘The dark side of the moon - 50th Anniversary Tour’, che prevede l’esecuzione integrale del capolavoro del 1973 e dei più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno di luci e laser.