Ecco tre mosse per Portonovo: è l’ora del fare

Tre mosse per il futuro di Portonovo, tre idee che abbiamo riproposto agli operatori che la baia la conoscono bene: barriere sommerse a protezione della spiaggia invece di ciclici e costosi ripascimenti; qualla funivia a monte di cui si parla da decenni e che fermerebbe le tanto problematiche auto diventando anche un’attrazione turistica; un nuovo molo oggi ridotto a rudere brutto, inutile e poco utilizzabile. Tutti d’accordo non solo sulle idee ma anche su in concetto facile facile: è il momento del fare, adesso e non a giugno come, purtroppo, nella baia siamo abituati a vedere.