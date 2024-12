Ecco tutte le altre pellicole

Non solo "Io e te dobbiamo parlare": sono tante le pellicole girate nella nostra regione. Come il film "Leopardi &co." con il premio Oscar Whoopi Goldberg che come ha dichiarato il presidente della Fondazione Andrea Agostini verrà presentato anche a Los Angeles. C’è poi "Il Maestro" con Pierfrancesco Favino e diretto da Andrea Di Stefano; "Pasquale Rotondi, un eroe italiano" diretto da Roberto Dordit; "Tradita" con protagonista Manuela Arcuri diretto da Gabriele Altobelli con Giancarlo Giannini e Monica Guerritore. Tra le principali fiction troviamo "Leopardi, il poeta dell’infinito" miniserie diretta da Sergio Rubini; "Balene" con Veronica Pivetti e Carla Signoris; "Alex Bravo – un poliziotto a modo suo" con Marco Bocci.