Ecco tutti i nomi Guidano la Dini e Stefano Foresi

Ecco la lista completa dei candidati consiglieri alle amministrative del 14-15 maggio presentata dal Partito Democratico a sostegno di Ida Simonella. Capi lista: Susanna Dini, 46 anni, avvocato; Stefano Foresi (74, geometra e assessore uscente). Gli altri candidati (in ordine alfabetico): Bruno Bilò (64, dirigente sportivo), Rita Bolletta (64, insegnante in pensione), Michele Cannito (53, dipendente Dipartimento Salute Regione), Edoardo Carboni (21, studente universitario), Chiara Censi (45, dipendente UnivPm), Franco Dubbini (69, artigiano), Denis Dulla (35, medico), Massimo Duranti (63, tecnico Raffineria Api), Pietro Fanesi (37, avvocato), Federica Fiordelmondo (36, avvocato), Giada Florenzano (30, impiegata), Diego Franzoni (64, ingegnere), Claudio Freddara (49, avvocato), Sandra Gambini (73, commerciante in pensione), Mirella Giangiacomi (67, medico in pensione), Susanna Lucarini (72, insegnante in pensione), Raissa Mammoli (33, architetta), Annalisa Marinelli (50, dipendente Consiglio regionale), Marco Mattia (54, autista soccorritore 118), Marco Mengarelli (53, funzionario commerciale), Moreno Micucci (69, pensionato, sindacalista), Lucilla Niccolini (70, giornalista), Vanessa Nicolardi (48, dipendente UnivPm), Marco Panarella (35, dipendente Inrca), Donatella Penna (65, ex direttore patronato Inac), Giacomo Petrelli (19, studente), Federico Quaresima (38, dipendente Istao), Daniele Sturani (35, consulente legale), Angelo Tomassetti (68, pensionato Trenitalia), Andrea Vecchi (52, chirurgo).

Così la candidata a sindaco Ida Simonella: "Le compagini politiche e civiche che mi sostengono sono la mia forza. Io, come Ancona, non ho né padrini né padroni. È svilente pensare la città come ultimo tassello di una “filiera istituzionale”, vanto del Centrodestra. Ancona ha la capacità di autodeterminarsi ed è orgogliosamente artefice del suo destino".