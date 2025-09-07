Ecco tutti i risultati e la classifica. Le anconetane tra luci e ombre

La Castelfrettese ha iniziato davvero bene la stagione. Sembra in splendida forma la squadra di Bugari che in una settimana si prende due vittorie, in Coppa e in campionato. E nel prossimo turno sarà derby, in trasferta, contro la Montemarcianese. Quest’ultima invece è uscita malconcia alla prima. Come il Moie Vallesina, mentre la Vigor Castelfidardo non riesce a sfruttare il fattore campo uscendo con un pareggio. La generosità non basta alla matricola Ostra, ma è una giornata da ricordare.

Promozione (girone A), prima giornata (ore 15.30). Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Gabicce Gradara, Lunano-Portuali Ancona, Tavullia Valfoglia-San Costanzo Marottese. Ieri: Castelfrettese-Villa San Martino 2-0, Nuova Real Metauro-Moie Vallesina 2-1, Ostra-Alma Fano 0-1, Vigor Castelfidardo-Pergolese 0-0, Vismara-Montemarcianese 3-0. Classifica: Vismara, Castelfrettese, Nuova Real Metauro e Alma Fano 3; Pergolese e Vigor Castelfidardo 1; Portuali Ancona, Lunano, San Costanzo Marottese, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara, Moie Vallesina, Ostra, Villa San Martino e Montemarcianese 0.

Prossimo turno. Alma Fano-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Vismara, Moie Vallesina-Ostra, Montemarcianese-Castelfrettese, Pergolese-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Portuali Ancona-Vigor Castelfidardo, San Costanzo Marottese-Lunano, Villa San Martino-Nuova Real Metauro.