Ecco tutti i risultati e la classifica. Le anconetane tra luci e ombre

CronacaEcco tutti i risultati e la classifica. Le anconetane tra luci e ombre
7 set 2025
MICHELE CARLETTI
Cronaca
La Castelfrettese ha iniziato davvero bene la stagione. Sembra in splendida forma la squadra di Bugari che in una settimana...

La Castelfrettese ha iniziato davvero bene la stagione. Sembra in splendida forma la squadra di Bugari che in una settimana si prende due vittorie, in Coppa e in campionato. E nel prossimo turno sarà derby, in trasferta, contro la Montemarcianese. Quest’ultima invece è uscita malconcia alla prima. Come il Moie Vallesina, mentre la Vigor Castelfidardo non riesce a sfruttare il fattore campo uscendo con un pareggio. La generosità non basta alla matricola Ostra, ma è una giornata da ricordare.

Promozione (girone A), prima giornata (ore 15.30). Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Gabicce Gradara, Lunano-Portuali Ancona, Tavullia Valfoglia-San Costanzo Marottese. Ieri: Castelfrettese-Villa San Martino 2-0, Nuova Real Metauro-Moie Vallesina 2-1, Ostra-Alma Fano 0-1, Vigor Castelfidardo-Pergolese 0-0, Vismara-Montemarcianese 3-0. Classifica: Vismara, Castelfrettese, Nuova Real Metauro e Alma Fano 3; Pergolese e Vigor Castelfidardo 1; Portuali Ancona, Lunano, San Costanzo Marottese, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara, Moie Vallesina, Ostra, Villa San Martino e Montemarcianese 0.

Prossimo turno. Alma Fano-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Vismara, Moie Vallesina-Ostra, Montemarcianese-Castelfrettese, Pergolese-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Portuali Ancona-Vigor Castelfidardo, San Costanzo Marottese-Lunano, Villa San Martino-Nuova Real Metauro.

