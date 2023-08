Ecco un altro forfait "L’Ancona Foto Festival quest’anno non si farà Impossibile con quei fondi"

Dopo "Kum!" e "La Mia Generazione" salta anche l’edizione 2023 di "Ancona Foto Festival - Il Mascherone". La rassegna 2023, che era giunta alla sua sesta edizione, non si farà a causa del taglio del 50%, netto e lineare, deciso dalla nuova amministrazione comunale per tutti gli eventi culturali: "Come per tutte le edizioni passate del festival fotografico – spiega Danilo Antolini – avevamo fatto un programma di massima nel corso dell’inverno presentandolo all’amministrazione comunale. Avevamo scelto un tema e su questo opzionato autori di altissimo livello che si erano detti disponibili a partecipare alla edizione 2023 che si sarebbe svolta dal 5 alla fine di agosto presso il Magazzino Tabacchi della Mole. Il protrarsi della formazione della giunta comunale ci ha consentito di incontrare l’assessora Bertini solo il 28 giugno. A onore di verità devo dire che l’assessora ha speso parole di stima verso il nostro lavoro. Era stato deciso, inoltre, di anticipare l’incontro con un breve promemoria sulle passate edizioni. Ciò non di meno lei ha confermato un taglio di circa il 50% rispetto al contributo avuto nel 2022".

Nulla di nuovo sul taglio che ha colpito tutti allo stesso modo, ossia la metà del budget rispetto all’anno scorso e agli accordi precedenti: "Per noi si sarebbe trattato di circa 5-6mila euro che, uniti ai tempi strettissimi e al fatto che le nostre iniziative sono a ingresso gratuito, ha significato che per primi abbiamo alzato le mani e rinunciato ad organizzare Ancona Foto Festival per l’edizione 2023, la sesta".

I problemi non sono finiti qui per l’organizzazione della rassegna di arte fotografica: "Quello che al momento più ci preoccupa non è solo la scarsità del contributo comunale – aggiunge Antolini – Il 2024 potrebbe vedere migliori condizioni, ma quello che la dottoressa Bertini ci ha comunicato è davvero preoccupante: vale a dire la mancanza di spazi espositivi dall’inverno prossimo e chissà per quanto tempo, in particolare all’interno della Mole Vanvitelliana, ma non solo quella. La cosa ci allarma in maniera particolare perché siamo convinti, parafrasando il grande fotografo Ferdinando Scianna, che per una mostra di qualsiasi tipo essa sia, oltre alla scelta delle immagini, è fondamentale la relazione che si crea con il luogo che la ospita secondo un felice rapporto di scambio". Parte della Mole in effetti è interessata da lavori di restauro delle parti chiuse da anni.

Pierfrancesco Curzi