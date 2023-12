Ecco un brindisi al capoluogo che vuole vivere

Il Passetto gremito per la Festa del Mare e il concerto dei Tiromancino, le piazze piene per la Notte Bianca (ma perché non chiamarla Festa della musica?), il bagno di folla per il Natale che si accende in centro, la città che si riprende il porto antico per la prima volta del presepe vivente: c’è un unico filo conduttore che unisce tutto questo ed è la voglia della città di partecipare ad eventi e il sindaco Silvetti ha intercettato questa voglia. Ora manca la ciliegina sulla torta rappresentata da una festa di Capodanno all’altezza di un capoluogo di regione. Intendiamoci, in piazza Cavour non ci sono i Pink Floyd, ma vi possiamo assicurare che in città simili ad Ancona c’è anche chi non ha organizzato nulla. Poi, dopo il brindisi, occupiamoci dei tanti problemi ancora irrisolti. Ce n’è tanto bisogno.