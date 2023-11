"Ecco un menù di ricette solo marchigiane"

La crescia di Urbino, le olive ascolane, i vincisgrassi, i passatelli, il coniglio in porchetta. Di pietanze prelibate, le Marche ne è piena. Ricette che però non sempre vengono valorizzate come si dovrebbe, così come la loro storia, sia per gli abitanti della regione che per i turisti. "Per questo mi è venuta un’idea – commenta l’assessore regionale al Commercio e all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini – perché la tradizione di certi piatti, da legare anche ad altri più moderni, non va dimenticata". La proposta di legge, passata in giunta e arrivata ora in Commissione, prevede di istituire un menù di ricette della cucina marchigiana "delineato da una commissione di esperti da decidere". I ristoranti che aderiranno poi al progetto, inserendo almeno cinque ricette dell’elenco, "riceveranno un bollino di garanzia e – aggiunge Antonini – verranno inseriti in nostre pubblicazioni, da promuovere con guide come quella del Gambero Rosso e sui media. Un modo per valorizzare sia chi partecipa che per promuovere la conoscenza delle ricette marchigiane in Italia e all’estero". Per realizzare i piatti, i ristoranti avranno a disposizione un Qr code "dove, aprendolo, ci sarà la ricetta che si potrà replicare tramite una video-dimostrazione allegata, oltre alla storia e alla località di origine di quel determinato piatto". Per realizzare l’iniziativa, però, "sarà determinante l’aiuto delle associazioni di categoria. Abbiamo già parlato con Confcommercio e Confesercenti, con cui faremo degli eventi interni insieme ai ristoranti aderenti". Per avviare il progetto, che potrebbe passare entro fine anno, "abbiamo stanziato 200.000 euro – dice l’assessore –. Saremmo la prima regione d’Italia a promuovere un’iniziativa del genere". Curioso è il modo con cui nasce l’iniziativa nella mente di Antonini: "Ero in vacanza in Spagna, a Cordoba, in Andalusia – conclude –. Ero in un ristorante e c’erano due diversi tipi di menù: uno con le pietanze spagnole e internazionali, l’altro a parte con quelle strettamente locali. Se possono farlo loro, noi possiamo copiare l’idea, adattarla e migliorarla".

Lorenzo Pastuglia