Ecco un viaggio nelle Marche: la "guida" sarà Attilio Romita

Un viaggio nelle eccellenze marchigiane, nelle storie che rendono straordinaria questa terra, in compagnia di una ‘guida’ speciale, il giornalista Attilio Romita. Ecco a voi ‘MArCHE MERAVIGLIA’, una serie in cinque puntate in onda dalla seconda metà di aprile su TV Centro Marche. Le riprese si sono appena concluse, per la gioia di Vladimiro Riga, produttore del format insieme all’Associazione L’Olimpo, e l’attrice e presentatrice Melissa di Matteo, a cui è stata affidata la direzione artistica. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione e della Marche Film Commission, vedrà Romita fermarsi in alcuni deI luoghi più belli del territorio, e incontrare alcune delle personalità più significative che vi abitano. Riga da anni esalta e celebra la sua terra, promuovendo eventi di grande riscontro a livello nazionale, e sfornando idee che esaltano e danno luce alla regione, sviluppate con una squadra di grandi professionisti. La regia è di Gabrio Marinelli. Ogni puntata sarà la dimostrazione della ricchezza delle Marche, un elogio alla loro bellezza. Sullo schermo compariranno anche le Muse di Ancona, con il direttore artistico Giuseppe Dipasquale e Valerio Vico (si parlerà di economia). La nostra provincia sarà molto rappresentata, con tappe a Senigallia (tra gli intervistati c’è lo chef Moreno Cedroni), Jesi e Genga. Ma è l’intero territorio che verrà valorizzato. Ci saranno Fermo, dove è stato girato un film che ha tra i suoi protagonisti Rocco Siffredi; Tolentino, dove Silvio Tombolini rappresenta l’eccellenza della sartoria italiana ‘made in Marche’; Montegiorgio, luogo di nascita di Massimo Cupillari, coordinatore dei wealth advisor di Banca Medilanum. E ancora: i magnifici borghi dell’Unione Montana dei Sibillini, Abbadia di Fiastra, Serrapetrona, Servigliano, Montelupone… Tra gli intervistati anche Francesco De Benedetto, Federico Barbieri, Stefano Quattrini, Umberto Antonelli, Alessandro Massi, Stelvio Lorenzetti, Renzo Marinelli, Massimo Porcarelli, Gianluca Mirizzi, Mauro Quaquarini, Stefano Ripanti, Andrea Passacantando, Daniele Cicconi. Sono coloro che vivono e nutrono giorno dopo giorno questa terra, lasciando un importante contributo in ogni ambito.