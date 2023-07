Ecco un violinista sulla "Terrazza" Il gran finale degli Amici della musica

Ultimo concerto per ‘La Terrazza’, rassegna estiva degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona. Stasera (ore 20,30) nella splendida terrazza di Palazzo Ferretti, sede del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, si esibirà il violinista Manuel Burriesci, fresco vincitore del Concorso violinistico ‘Postacchini’ di Fermo. Burriesci eseguirà un programma veramente impegnativo, che molto dice delle sue capacità esecutive: Partita n. 2 per violino solo in re minore, BWV 1004 di Bach (Sarabande, Gigue e la celeberrima Chaconne); Recitativo e Scherzo – Caprice, op. 6 di Fritz Kreisler; 24 Capricci per violino solo, op. 1: n. 4 in do minore, n. 17 in mi bemolle maggiore, Sostenuto – Andante; n. 24 in la minore di Paganini; Sonata per violino solo, op. 27, n. 3 in re minore, Ballade di Eugène Ysaÿe; Introduzione e Variazioni in sol maggiore sul tema "Nel cor più non mi sento", da ‘La Molinara’ di Giovanni Paisiello, MS 44, ancora di Paganini.

Manuel Burriesci, palermitano classe 2007, a 4 anni si innamora del suono del violino, quando per la prima volta sente il papà suonarlo. Così intraprende per gioco lo studio, con un violino giocattolo, sotto la guida del padre, il professor Antonino Burriesci, e a 5 anni il suo primo palco è la scuola materna di Paceco. E’ l’inizio di un percorso che lo porta a partecipare a diversi concorsi nazionali. Nel 2022 entra a far parte dell’Accademia Stauffer di Cremona nella classe di Salvatore Accardo. Nel 2023 vince il 2° premio al Concorso ‘Postacchini’ di Fermo; consegue inoltre il Premio Speciale per la migliore esecuzione da parte di un musicista italiano dei ‘Capricci’ di Paganini. Il Museo Archeologico, in occasione delle serate della rassegna, sarà aperto in via straordinaria anche in orario serale, dalle 19.30 alle 23.30, con possibilità di accesso al percorso espositivo anche separatamente dal concerto. Info: canali social del museo. Biglietti del concerto in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse (071 52525 o [email protected]), su www. vivaticket.com, o al museo, un’ora prima del concerto. Intero 20 euro; ridotto 15 euro; ridotti extra 10 euro. I biglietti comprendono il titolo d’ingresso al museo.