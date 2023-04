Ecco una fiction con Raul Bova: le riprese in città dall’11 aprile

La casa di produzione Lux Vide arriva ad Ancona e cerca comparse per una serie tv le cui riprese si svolgeranno in città tra l’11 e il 22 aprile. Le figure richieste sono uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 70 anni. Gli interessati dovranno inviare 2 foto (primo piano e figura intera su sfondo neutro) e i propri dati personali (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) entro e non oltre il 7 aprile alla seguente mail: [email protected]

Proprio due giorni fa l’amministrazione comunale annunciava l’arrivo in città di una fiction e di una serie di produzioni ambientati nei nostri territori. Al momento, non si conoscono i dettagli precisi né sull’ambientazione né sul set della Lux Vide, ma gli indizi portano con tutta probabilità a Raoul Bova e alla sua nuova serie da protagonista. L’attore romano avrebbe infatti già in mano il copione de "I fantastici cinque", che sarebbe prodotto – guarda caso – proprio dalla Lux Vide. Che la serie tv con Bova possa essere ambientata ad Ancona?

È possibile, benché nei prossimi mesi saranno diverse le produzioni che verranno ambientate nelle Marche, con sicuri vantaggi sul fronte dell’indotto. Cast, attori, comparse e troupe sono infatti una boccata d’aria fresca per le strutture ricettive, i ristoranti, gli alberghi e i negozi della città. Esattamente come fu per la pellicola (coproduzione internazionale) sulla principessa Sissi, ‘Il corsetto dell’imperatrice’. E così, la Lux Vide potrebbe firmare l’ennesimo successo ad Ancona.

Si tratta della stessa casa di produzione di ‘Doc – Nelle tue mani’, di ‘Che Dio ci aiuti’, di ‘Buongiorno Mamma’ (con lo stesso Bova), ‘Un passo dal cielo’, ‘Viola come il mare’, ‘Blanca’ e tanti altri.

Ne "I fantastici cinque", che potrebbe andare in onda su Canale 5 (come Viola come il mare e Buongiorno mamma), Raoul Bova interpreterebbe un insegnante di atletica per dei ragazzi paraplegici. Tolta quindi la tonaca da prete di ‘Don Matteo’ e appesi al chiodo i panni di papà Guido in ‘Buongiorno mamma’, l’attore – se così fosse – potrebbe lavorare ad Ancona. Una città che l’aveva già ospitato in occasione di ‘Due’, lo spettacolo che l’ex nuotatore portò al teatro delle Muse con Chiara Francini. La troupe potrebbe restare nelle Marche per 11 giorni, ma sono ancora top secret sia i componenti del cast sia i luoghi interessati dalle riprese.

Nicolò Moricci