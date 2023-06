Ecco una mostra "Di tutt’altra Natura" di Barucci e Leonori

Una mostra "Di tutt’altra Natura" alla Galleria Papini di Ancona. Si intitola proprio così l’esposizione che si inaugura sabato (ore 18) in via Bernabei. Tema di assoluta attualità, quello della natura, "interpretato" da due bravissime artiste come Valentina Barucci e Mimma Leonori. Nel testo critico curato da Nicoletta Rosetti si legge che la natura ritratta da Leonori fin dall’infanzia ‘non rimase a lungo soggiogata alle regole accademiche e, alla scoperta delle potenzialità della materia pittorica, si rivelò molto più magmatica, intima e personale di quanto una mimesi impeccabile potesse restituire. Per questo il mare della Leonori non ha smeraldine onde curvilinee ma spuma bianca di risacca sulla linea mediana della tela che lascia scoperti scarti di reti da pesca. O diventa uno specchio che si incendia di albe e tramonti rosa e arancioni epici e romantici, tragici e onirici’. Nemmeno la natura ritratta da Barucci ha seguito "percorsi iperrealisti". E’ una "natura immaginifica" che "si confronta con la costruzione dello spazio umano". Così, "elementi naturali come vigne, alberi e campi sono assimilabili a espressioni dell’uomo come la scrittura e, facilmente, possiamo classificarle come modulazioni diverse di una stessa concezione spaziale: è così che i solchi dell’aratro divengono righe di una pagina e i rami degli alberi frasi".