Ecco una vernice anti graffitari: "Proteggiamo monumenti ed edifici"

Una ‘seconda pelle’ per il patrimonio storico ed edilizio da salvaguardare. Dalle superfici preziose dei nostri monumenti ai palazzi privati, sempre più al centro delle orde vandaliche impegnate a imbrattare tutto. Ecco una vernice speciale già in uso in altre realtà cittadine nazionali come Ferrara e Venezia che presto potrebbe approdare nella dorica. L’amministrazione comunale ci sta lavorando da tempo e il 2025 sembra essere proprio l’anno buono per iniziare l’applicazione, con un distinguo però: "Per gli edifici pubblici e privati possiamo intervenire anche subito volendo, diverso il discorso per i beni monumentali dove serve un apposito via libera da parte della Soprintendenza unica delle Marche per i beni culturali". A dirlo è l’assessore con delega al decoro Daniele Berardinelli che il tema dei vandalismi e le scritte sui muri ne ha fatta una delle sue battaglie principali, sostenuto da alcuni consiglieri di maggioranza.

Tutto è partito mesi fa con l’interessamento nei confronti dei portici di piazza Cavour e la cosa, in quel caso sta andando avanti. Le superfici protette da uno strato particolare di vernice. Di cosa si tratta ce lo spiega lo stesso Berardinelli: "Siamo di fronte a una sorta di pellicola adagiata a protezione del bene in questione – spiega l’assessore di Forza Italia – come se si utilizzasse una vernice però. Quando qualcuno realizza una scritta sopra questa pellicola poi è molto più facile lavarla via, rendendo del tutto inutile la bravata del writer. Un esempio calzante è stato fatto in passato sotto la galleria del Risorgimento dove era possibile notare un quadrato nel punto in cui era stata applicata quella pellicola. Un esperimento, appunto, fatto nel passato dalla vecchia amministrazione e poi mai portato avanti". Come accennato in precedenza, il via libera all’utilizzo di questa speciale vernice è legato ad alcuni fattori, a partire dalla tipologia di edifici, dunque di proprietà, ma anche della copertura: "Sui monumenti, in particolare la pietra e il marmo (vedi le fontane del Calamo e dei Cavalli ad esempio, o il Monumento ai Caduti, continuamente vandalizzato, ndr) quella vernice è facilmente applicabile e dà subito dei risultati. In quel caso però – aggiunge l’assessore comunale al decoro – serve un accordo con la Soprintendenza con cui c’è in piedi un dialogo con la dirigenza per avere il via libera. Sugli edifici intonacati, al contrario, quella vernice da sola è più difficile da applicare e per questo serve altro materiale al quarzo prima di passare sopra quella vernice. Per gli edifici privati stiamo studiando la possibilità di emettere un bando nel 2025 con appositi finanziamenti. I costi non sono di poco conto, ma serve intervenire".

A proposito di Monumento ai Caduti, anche lì servirebbe un intervento urgente per evitare gli atti vandalici. Le telecamere ci sono, ma non hanno ancora dato risultati e a parlare è l’assessore alla sicurezza Giovanni Zinni: "Sono operative, ma dipende dalla visuale che hanno verso il Monumento. Il problema è che si tratta di un bene vincolato dalla Soprintendenza che non consente di piazzare lì una telecamera".