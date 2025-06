Ecco uno sportello dedicato alle donne in difficoltà

Uno sportello aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, per un nuovo servizio utile per il quartiere Piano San Lazzaro, in particolare per le donne, i giovani e le persone in difficoltà. Ecco la novità di Amad, Associazione Multietnica Antirazzista Donne di Ancona, con lo sportello “Orientamento Lavoro”, inaugurato lunedì 9 giugno, con funzione di mediazione socio lavorativa, per fornire tutte le coordinate utili alle persone straniere per intraprendere il loro percorso di formazione e lavoro, attraverso il riconoscimento del titolo di studio conseguito nei paesi d’origine e la decodifica delle competenze e delle attitudini. Lo sportello, aperto il lunedì e il martedì dalle 16,30 alle 19,30 e dal mercoledì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30, è senza prenotazione e viene assicurato da operatrici e mediatrici culturali che hanno seguito una formazione specifica a cura della Fondazione internazionale Pangea.

"Il progetto cerca di dare una risposta ad un bisogno crescente, che è quello nel supporto della ricerca del lavoro con l’obiettivo di aumentare l’occupazione – dice la presidente di Amad Donatella Linguiti – Come spesso ci dicono le persone che già fanno riferimento a noi attraverso lo sportello di segretariato sociale, ci sono difficoltà con i documenti, carenza di percorsi formativi riconosciuti e la difficoltà a far valere le loro competenze e i titoli di studio acquisiti nei paesi di origine. Casa e lavoro sono due elementi principali per fare vera integrazione" conclude la nota dell’associazione al fianco delle donne.

Oltre allo sportello verrà avviata anche un’attività volta a costruire relazioni con il mondo imprenditoriale per promuovere anche conoscenza sulla documentazione dei lavoratori stranieri. L’attività dello sportello rientra nell’ambito del progetto di Amad. “WeWork, Orientarsi al Lavoro”, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.