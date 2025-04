Ecco Valeria Moriconi nelle foto di Le Pera

Vent’anni fa ci lasciava Valeria Moriconi, attrice straordinaria e autentico vanto delle Marche. In attesa delle iniziative che la sua città natale, Jesi, le dedicherà tra due mesi (il brutto giorno per il teatro italiano fu il 15 giugno 2005) esce uno splendido volume che ‘spiega’ come meglio non si potrebbe la grandezza di un’artista carismatica come poche altre. Perché a parlare sono gli sguardi, le espressioni e i gesti catturati ‘senza filtri’ sul palco da un eccezionale fotografo come Tommaso Le Pera. Il titolo è semplicemente "Il teatro di Valeria Moriconi nelle fotografie di Tommaso Le Pera" (Manfredi edizioni).

E’ un emozionante viaggio lungo trentuno anni (dal 1972 al 2003) e 19 spettacoli, una ‘galleria’ che racconta un pezzo di storia del teatro, nazionale e internazionale. Tutto nasce dalla collaborazione tra Regione, AMAT, Fondazione Pergolesi Spontini, Comune di Jesi, Marche Teatro e Comune di Ancona. Ieri, alla presentazione dell’opera, a cura di Maria Paola Poponi e dello stesso Le Pera, in tanti hanno voluto portare la propria testimonianza, che in più di un caso coincide con un ricordo personale. Nonostante la ricorrenza ‘dolorosa’, il direttore dell’Amat Gilberto Santini parla di un momento di "grande felicità, perché questo libro può diventare un compagno che ci riporta alla meraviglia del teatro di Valeria Moriconi, la cui memoria è viva, importante, e va fatta conoscere ai giovani, a cui lei teneva tanto". Difficile, parlando di una figura del genere, separare la donna dall’artista. Chiara Biondi, assessore regionale alla cultura, non a caso parla di "donna vera, autentica, una vera e propria Signora della scena che ha dato lustro alle Marche in tutto il mondo", mentre la consigliera comunale Fabiola Fava sottolinea "la passione che la contraddistingueva, quella di una donna forte, coraggiosa e fiera di sé".

Lucia Chiatti, direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, parla di "una figura che ci ha regalato, e ci regala, vitalità, carisma e forza, di un tesoro marchigiano". Significativo l’intervento di Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro, il quale ricorda che l’ente di cui è alla guida da meno di un anno nasce da un’idea della stessa Moriconi (avere uno ‘Stabile’ nella regione), da considerare quindi "tra i progenitori di Marche Teatro". Dipasquale rievoca il primo incontro con l’attrice, quando, "giovanissimo regista assistente di Mario Missiroli", ebbe modo di costatarne la grande generosità. "Solo lei fu insieme una grande attrice e una prima attrice, cioè chi ‘governa’ la compagnia, la tiene coesa".

Le sue lodi alla "capacità unica di cogliere l’attimo" da parte di Tommaso Le Pera sono accolte dal diretto interessato con la ‘ritrosia’ dei veri Maestri. "Non mi ritengo un artista. Mi considero un documentarista, uno storico del teatro. Sono mosso da una grandissima passione per il teatro e i suoi protagonisti. Valeria è stata una delle più grandi attrici del Novecento. Ed è stata protagonista fin dal primo spettacolo, non ha fatto la gavetta". Le Pera ricorda che "lei ci teneva tantissimo alle foto. Passavamo ore e ore in camerino a sceglierle. Era attenta soprattutto a non trascurare i colleghi".

Raimondo Montesi