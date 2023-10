Ecco Vandelli, test sulle emozioni

Si possono quantificare le emozioni? E addirittura ‘mostrare’ la loro misurazione? Pare di sì. Accadrà domenica (ore 17.30) al Teatro delle Muse di Ancona grazie allo spettacolo "Battiti di musica", che vedrà esibirsi l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta dal Maestro Roberto Molinelli, il duo Operapop (Francesca Carli, soprano, ed Enrico Giovagnoli, tenore) e soprattutto Maurizio Vandelli, ex frontman dell’Equipe 84, che interpreterà le canzoni più amate della band. Uno spettacolo che è anche un esperimento scientifico. Uno strumento registrerà in platea i battiti del cuore di cento spettatori. I risultati verranno convogliati in un server dotato di un software di intelligenza artificiale che li sintetizzerà e produrrà un indice dinamico proiettato in tempo reale sul palco. Così tutti potranno visualizzare in diretta, graficamente, le emozioni provocate dai vari brani. Quale saprà far battere più forte il cuore? Forse ‘29 settembre’ di Battisti e Mogol, portata al successo dall’Equipe 84? Per saperlo basterà essere presenti. Un altro motivo per non mancare c’è: la serata, condotta da Attilio Romita, volto storico del Tg1, ha uno scopo solidale. L’incasso sponsorizzerà un corso di vela dell’Ancona Yacht Club dedicato a ragazzi con patologie psichiatriche. L’iniziativa è del Rotary Club Ancona Conero in collaborazione con l’associazione culturale Sulvic. Il presidente rotariano Roberto Trignani spiega che "cento spettatori indosseranno braccialetti intelligenti che misureranno alcuni parametri del cuore, e tramite degli algoritmi si potrà rendere visibile l’esperienza emotiva del pubblico. Un ‘ritorno’ che a sua volta aumenterà l’intensità delle emozioni". Riguardo alla musica, il tesoriere Andrea Zampini rivela che l’orchestra eseguirà brani di Michael Jackson e dei Queen, con gli arrangiamenti a cura dello stesso Roberto Molinelli, anconetano doc. In un video proiettato nell’ex sala del consiglio comunale Attilio Romita annuncia che sarà "una serata speciale tra musica, salute e scienza. Si potranno verificare gli effetti della musica sul fisico, le emozioni che essa provoca. Io mi aspetto una grandissima serata". Non sorprende la presenza della Sulvic di Valerio Vico e Gianni Sulpizi, che per creare ‘eventi emotivi’ hanno fatto rinascere la storica agenzia dei genitori, gli impresari Vittorio Sulpizi e Mario Vico, capaci di segnare un’epoca gloriosa (basti pensare al ‘Festival dell’Adriatico’, che lanciò Adriano Celentano). Alla presentazione della serata ci sono, tra gli altri, Ennio Molinelli, presidente dello Yacht Club Ancona, Alberto Rossi, presidente e Ad di Frittelli Maritime Group, e il vicesindaco Giovanni Zinni, che parla di ‘evento significativo dal punto di vista sociale e della solidarietà. Veniamo da due grandi eventi che hanno portato 60mila persone in città. Ma non vogliamo fare solo grandi eventi. Serve continuità, per far ritrovare ad Ancona visibilità. Per ora possiamo dire: buona la prima’.

Raimondo Montesi