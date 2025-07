"Echi", tutto il cartellone estivo. Tra classico, danza, rock e jazz

C’è davvero di tutto nel ricco cartellone estivo dell’Anfiteatro Romano, quasi che l’idea sia stata quella di attirare nello storico sito i pubblici più diversi, per restituire finalmente all’intera cittadinanza un luogo ‘identitario’ come pochissimi altri. Per alcuni è la prima volta. Vedi il festival ‘Spilla’, abituato fin dagli esordi a scegliere location inedite per i suoi eventi. Tre i concerti previsti, tutti alle ore 21: Joan Thiele (giovedì 10), Tony Ann (venerdì 11) ed Emma Nolde (lunedì 21).

Per Giancarlo Di Napoli, presidente e direttore artistico di Ancona Jazz, non è invece una novità portare la musica tra i colli Guasco e dei Cappuccini. E’ accaduto tre volte lo scorso anno: "Paolo Fresu e Sergio Cammariere hanno apprezzato moltissimo la location", ricorda Di Napoli, che sottolinea come "essendo quest’anno le tre date una dietro l’altra possiamo dire che ‘Jazzin’ @Anfiteatro’ è un vero festival". Si inizia mercoledì 16 con Danilo Perez, John Patitucci e Adam Cruz, si prosegue giovedì 17 con Joe Lovano & The Marcin Wasilewski Trio, e si termina venerdì 18 con Simona Molinari, ne ‘La donna è mobile’. Tutti e tre i concerti si terranno alle ore 21.30.

Se c’è una rassegna che ha come ‘casa’ ideale l’anfiteatro dorico questa è il TAU - Teatri Antichi Uniti, a cura dell’Amat. Due gli spettacoli in programma. Il primo è ‘Antigone’ di Jean Anouilh (martedì 22, ore 21), nell’adattamento di Roberto Latini, anche regista- Sul palco, Silvia Battaglio, Ilaria Drago, Manuela Kustermann, Roberto Latini e Francesca Mazza. Il secondo è ‘Metamorfosi’ da Ovidio (sabato 2 agosto, ore 21). Andrea Baracco firma un lavoro che ha come protagonisti l’attrice Nina Pons e Munedaiko, ensemble giapponese che ha nelle percussioni l’origine della propria ricerca performativa.

E’ ancora in via di definizione il programma del Festival Adriatico Mediterraneo, che in passato ha proposto eventi memorabili nell’anfiteatro. Il direttore artistico Giovanni Seneca annuncia tre eventi, per una edizione che avrà il suo focus sulla Macedonia del Nord. Doppio l’appuntamento con la danza, grazie a La Luna Dance Center. nell’ambito del ‘Conero Dance Festival’. Il presidente Cristiano Marcelli ricorda ‘Starry Sky’ (martedì 15, ore 21.15), selezione di coreografie del panorama locale, nazionale e internazionale, e ‘Wuppertanz Performance’, domenica 20 (ore 21.30), che vanta creazioni a cura di Malou Airaudo ("un’icona della danza contemporanea", la definisce Marcelli) e Jean Laurent Sasportes. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Tanztheater Wuppertal Pina Bausch e il patrocinio di Goethe Institut.

Sabato (ore 21) all’Anfiteatro Romano risuoneranno le note di un capolavoro noto anche al grande pubblico: ‘Carmina Burana’ di Carl Orff, versione per due pianoforti voci soliste, coro e percussioni. La direzione è affidata a Gea Garatti Ansini. A esibirsi, tra gli altri, l’International Opera Choir, i pianisti Adamo Angeletti e Davide Martelli, il soprano Ariadna Vilardaga Gómez, il controtenore Stefano Guadagnini e il baritono Daniele Adriani L’evento è a cura di Frequenze&Armonici Aps - ut re mi Aps.