Ecografia sì, ma solo a pagamento "Basta, il Cup disinforma i pazienti"

Dopo un intervento oncologico due jesini, padre e figlio, si devono sottoporre ad ecografie di controllo periodico ogni sei mesi, si presentano al Cup con apposita impegnativa su cui è indicata la priorità B (controllo da svolgere entro 10 giorni) ma si sentono dire che non c’è alcun posto in tutta la Regione, se non a pagamento. Dovrebbero sborsare 270 euro ciascuno (per le tre ecografie necessarie). Nonostante lo sconforto, i pazienti non ci stanno, protestano e dopo poche ore ottengono l’appuntamento, nei successivi nove giorni, in regime di ticket, all’ospedale regionale di Torrette. È l’ennesimo caso ma ancora più allarmante perché riguarda due pazienti oncologici che necessitano di controlli periodici. Tutti e due hanno ottenuto le ecografie grazie all’intervento del Tribunale del malato (Tdm) a cui si sono rivolti arrabbiati. Eppure avrebbero forse ottenuto lo stesso risultato se solo fossero stati informati del loro diritto di accesso alla cosiddetta lista di preappuntamento (ex lista di garanzia) che garantisce entro 5 giorni di essere richiamati dalle singole strutture per avere l’appuntamento.

"Sono di stamattina – riferisce il responsabile del Tdm Pasquale Liguori – due casi di pazienti operati di melanoma che non riescono a prendere un appuntamento per eseguire ecografie di controllo necessarie ad appurare se ci sono segni di metastasi. Mentre per il primo controllo dopo l’intervento l’appuntamento viene assegnato dalla Dermatologia, per i controlli successivi il paziente non riesce a prenotare. E casi del genere ce ne sono tanti. Ma la cosa che ancor più ci fa arrabbiare è che neanche con una richiesta con priorità B il Cup faccia presente al cittadino che per la sua prestazione, se compresa nel piano regionale Governo liste di attesa, è previsto l’inserimento in una lista di preappuntamento. Quello che invece l’operatore Cup non dimentica è dire che in regime privato c’è posto anche il giorno dopo. Chiediamo alla direzione Ast – conclude – di far in modo che non sia sempre e solo il Tribunale a dare l’informativa al paziente sulla lista di garanzia e sarebbe auspicabile che anche il medico di famiglia lo facesse". Sara Ferreri