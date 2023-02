Economia, uno tsunami sulle Marche "Chiuse 5mila aziende in un anno"

di Pierfrancesco Curzi

Oltre 5mila aziende in attività perse nel 2022: l’anno nero dell’economia marchigiana raccontata da cifre impietose. L’allarme è stato lanciato dall’Osservatorio Trend Marche presentato ieri da Intesa Sanpaolo, Confartigianato e Cna Marche, con la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche, ieri rappresentata dal Magnifico Rettore Gian Luca Gregori, oltre all’ateneo di Urbino. Sul sistema produttivo marchigiano nel 2022 è passato uno tsunami secondo gli esperti. Le imprese in attività sono scese da 145.609 a 140.066. Sono state 5.543 le aziende che hanno tirato giù la serranda per non rialzarla più. Un vero e proprio crollo delle imprese attive. A colpire, secondo i presidenti di Cna Marche Paolo Silenzi e di Confartigianato Marche Emanuele Pepa, è la differenza tra le imprese iscritte all’Albo e quelle attive: le prime sono 157.892, le seconde 140.066. Significa che 17.826 imprese sono registrate ma non hanno avviato l’attività, probabilmente in attesa di tempi migliori. Se si considerano le iscrizioni e le cancellazioni nel 2022, si vede che ad iscriversi sono state 7.193 imprese e a cancellarsi 8.122, con un saldo negativo di 929 unità. Ben lontano dalle 5.543 imprese attive in meno negli ultimi dodici mesi, (-3,8 per cento) che ci vedono ultimi tra le regioni italiane in questa speciale classifica. Solo nell’area del cratere sismico sono 1.519 le imprese attive che hanno cessato l’attività (-4,3 per cento). Quasi la metà delle chiusure d’impresa ha riguardato l’artigianato che nel 2022 ha perso 2.054 imprese attive, scendendo da 42.711 a 40.657 imprese, con un calo del 4,8 per cento.

Sono ormai dieci anni che le imprese marchigiane in attività sono sempre meno. Tra il 2012 e il 2022 se ne sono perse per strada 17.549 pari all’11,1 per cento, con le Marche fanalino di coda tra le regioni e lontanissime dalla media italiana, che ha visto un calo delle imprese attive del 2,1 per cento in dieci anni. Secondo Pepa e Silenzi le Marche pagano lo storico gap infrastrutturale che frena la competitività del sistema produttivo, la fuga dei giovani dalla nostra regione e il taglio dei servizi alla persona e alle imprese, soprattutto nelle aree interne delle Marche.

Analizzando i dati per settore, nel 2022 è stato il commercio a registrare il maggior calo di imprese attive (-2.186) seguito dall’agricoltura (-1.152), dalle costruzioni (-902) e dal manifatturiero (-764). Tra le attività manifatturiere a subire gli effetti della crisi, sono state soprattutto il calzaturiero (-305) e l’abbigliamento (-139). A chiudere sono state le imprese individuali (-5.662) e solo in parte le società di persone (-686) mentre le società di capitali attive sono state 823 in più. Insomma il sistema produttivo marchigiano perde pezzi ma tende a modernizzarsi. A parziale consolazione e a lanciare un segnale di ottimismo verso il futuro, secondo i dati di Trend Marche, si ha un costante incremento dei ricavi nel 2022 per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese che sono rimaste sul mercato. Nel terzo trimestre i ricavi sono aumentati del 20.1 per cento e gli investimenti del 15,9 per cento.