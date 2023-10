Ecosistema urbano, anche nelle Marche un preoccupante stallo

Strada in salita per le città italiane segnate negli ultimi 30 anni da una crescita lenta e troppo altalenante e dove le emergenze urbane, nonostante lievi miglioramenti, restano più o meno le stesse: smog, trasporti, spreco idrico, auto circolanti restano, infatti, le questioni più critiche da affrontare. È quanto emerge in sintesi da Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo. Quest’anno Ecosistema Urbano è alla sua trentesima edizione e per l’occasione fa il punto su questi anni di studi e monitoraggi sulle città, iniziati nel 1994, presentando anche la classifica 2023con Trento che guida la graduatoria per performance ambientali seguita da Mantova e Pordenone.

Nelle Marche la fotografia è figlia del contesto nazionale, con situazioni invariate, criticità irrisolte e miglioramenti puntuali che non permettono di trarre un bilancio positivo. Macerata guida la classifica dei Comuni capoluogo di Provincia Marchigiana alla posizione 27, seguita immediatamente dalla città di Pesaro al 28esimo posto e da Ancona alla 29esima posizione (rettifica della classifica nazionale: a causa di un refuso sul calcolo della performance della raccolta differenziata, la città di Ancona è risultata erroneamente al 35esimo posto. La posizione corretta è invece la 29). Chiude la classifica dei Comuni Marchigiani la città di Ascoli Piceno al 61esimo posto.

"Da anni ormai raccontiamo di una situazione regionale pressoché invariata – dichiara Marco Ciarulli Presidente di Legambiente Marche – dobbiamo avere il coraggio di emulare quei Comuni che con coraggio affrontano la sfida della transizione ecologica come un’occasione di sviluppo sostenibile, dove ambiente economia e tessuto sociale sono considerati di pari importanza. Per esempio, Investire sui trasporti pubblici, significa mettere al centro la qualità della vita dei singoli cittadini e migliorare allo stesso tempo la qualità ambientale, riducendo i costi di ogni singola persona. Lo stesso discorso può essere applicato su azioni legate alla riduzione della produzione dei rifiuti o all’efficientemente energetico, fino allo stop al consumo di suolo".