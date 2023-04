Edda chiude il festival Spop: "Pergolesi è un vero genio, contento di suonare nel suo teatro"

Il cantautore Edda, alias Stefano Rampoldi, ex dei Ritmo Tribale domani (ore 21) al teatro Pergolesi chiuderà il festival Spop. Edda è apprezzato per una scrittura senza filtri, profondamente umana, che fa bella mostra delle fragilità. Una sincerità disarmante la sua, nei testi così come nel modo di cantare, così viscerale.

Edda, cosa c’è da aspettarsi dal suo spettacolo al Pergolesi?

"Pergolesi è un genio: lo Stabat Mater è una delle canzoni più belle. Sono contento di suonare nel suo teatro e di venire nelle Marche, un posto della madonna: ma state zitti, non ditelo che sennò vi rovinano. Eseguirò canzoni dal mio ultimo album Illusion e da Graziosa Utopia, il disco che mi ha dato la fama internazionale. Poi qualche cover dei Maneskin e alcune barzellette".

Con il suo nuovo album ha fatto più dischi da solo che coi Ritmo Tribale. Qual è la chiave del successo?

"Il non avere successo. Se lo avessi avuto mi sarei fermato. Purtroppo non ho ancora raggiunto il mio apice e continuerò a suonare, mi dispiace per voi. Cercherò di fare un altro disco e migliorarmi per arrivare a dire: Ce l’ho fatta, questa cosa mi rappresenta fino in fondo. Mi piace molto fare musica è il mio modo di stare al mondo".

Ha scritto spesso anche al femminile?

"Cerco di dare spazio a quello che ho nel cuore: l’anima che è sostantivo femminile. Cerco di parlare con l’anima che ti dà una diversa visione del mondo. In realtà io sono un uomo da appetiti abbastanza primitivi, ma la musica mi apre ad un reame dove non vado mai, ma quando ci vado mi metto le scarpette da danza e quindi mi trasformo. Forse questo mi fa diventare anche femminile".

Musicisti che le piacciono?

"Sono tanti, mi piacciono tantissimo i Verdena anche fisicamente, vorrei essere bello e suonare come loro. Però grazie al mio gruppo abbiamo fatto una bella figura".

Con chi le piacerebbe ancora lavorare?

"Forse con Finardi per rimanere al passato, per pensare al futuro con Lazza. Però non faccio rap quindi forse Finardi va meglio".

Biglietti 10 euro: info 0731 202944.

Sara Ferreri