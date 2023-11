Edifici in degrado, ora via Roma rinasce

Una strategia sinergica di recupero degli immobili abbandonati di via Roma al fine di realizzare un moderno complesso residenziale, adeguato alle ultime norme sul risparmio energetico.

È quanto prevede il progetto di Erap Marche, che ha avviato i lavori come previsto da un protocollo d’intesa siglato con il Comune di Falconara nel 2018 per cancellare il degrado in una zona centralissima della città.

In particolare, l’Ente regionale per l’abitazione pubblica agirà sugli edifici di via Roma ai civici 8, 10 e 12, nei quali saranno ricavati otto alloggi di edilizia agevolata e due uffici.

Il completamento dell’intervebto è previsto per la metà del 2025.

"Il progetto consentirà di riqualificare un complesso di edifici in forte degrado nella zona del centro – commenta il sindaco Stefania Signorini – per realizzare nuove abitazioni di qualità, senza consumo di suolo, dotati di una piccola area verde e di spazi comuni, realizzati nel rispetto dei più moderni dettami del risparmio energetico. Non si tratta di case popolari, ma di edilizia agevolata, ossia di alloggi destinati in via prioritaria alle giovani famiglie e alle persone sole".

In queste settimane sono state avviate le operazioni per lo smaltimento del materiale contenuto all’interno delle palazzine, cui seguirà il mese prossimo la rimozione di alcuni elementi in amianto.

Subito dopo si procederà alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici.

Sarà riqualificata anche la corte interna, che negli anni era stata occupata da manufatti precari. La riqualificazione riguarda una superficie di circa 900 metri quadri e sarà realizzata grazie a finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al posto degli immobili più alti sarà costruito un unico immobile a tre livelli, che al piano strada conserverà la facciata in muratura del primo Novecento. Qui saranno ricavati i due uffici, oltre a un appartamento da 43,6 metri quadri, mentre ai due livelli superiori troveranno spazio sei alloggi. Al primo piano saranno ricavati un appartamento da 75,3 metri quadri, uno da 43,9 e uno da 78,3.

Stesse dimensioni per gli alloggi del secondo piano. L’altro edificio, ad un unico livello, sarà riconvertito in un alloggio da 60,3 metri quadri con copertura in legno.