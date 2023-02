Edifici pubblici danneggiati dal sisma La ricostruzione parte dal municipio

Dopo sette anni finalmente si mette mano alla ricostruzione post sisma degli edifici pubblici danneggiati e da mettere a norma. Via libera del consiglio comunale, alla modifica del piano triennale delle opere pubbliche: inserito l’importo del progetto relativo alla ristrutturazione e miglioramento sismico del Municipio per una nuova spesa pari a poco più di 1,5 milioni di euro. Con il decreto di rideterminazione e concessione del contributo da parte dell’ufficio speciale ricostruzione Sisma Marche, è stato riconosciuto il contributo a totale copertura del progetto con i fondi sisma 2016. "Stiamo finalmente partendo con la ricostruzione post sisma di alcuni degli immobili pubblici danneggiati - spiega il sindaco David Grillini -. In questo momento è in corso la gara per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione del palazzo comunale. Si tratta di un percorso iniziato diverso tempo fa che ha subito forti rallentamenti a causa del rincaro delle materie prime, tant’è che la prima gara di appalto dei lavori andò deserta. Abbiamo rimodellato il computo economico con gli ultimi tariffari regionali e presentato il tutto all’ufficio speciale per la ricostruzione che ha istruito la pratica e decretato il finanziamento. Contiamo di fare a breve l’affidamento e nel giro di qualche mese iniziare i lavori compatibilmente con i tempi tecnici per il trasloco degli uffici. La ristrutturazione – conclude il sindaco - ne migliorerà il profilo sismico e la sua funzionalità".

sa.fe.