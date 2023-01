Edificio a rischio crollo, rete divelta per parcheggiare gratuitamente

Ignoti sfondano la rete di un edificio a rischio crollo per parcheggiare l’auto e non pagare la sosta. Quando l’ingegno degli italiani, anconetani in questo caso, diventa fastidioso e irregolare. Pur di non pagare il parcheggio o il permesso sosta per chi risiede in una determinata area la gente è disposta a tutto, anche a infrangere la legge.

È quanto accade in via san Martino, nello spazio adibito a parcheggio proprio all’uscita dell’omonima galleria. In quella zona si trova una vecchia caserma dei carabinieri, o meglio ciò che resta di un rudere abbandonato che si collega, lungo via Montebello, all’ex cinema Enel. Si tratta dello stesso edificio dove, sulla parte frontale, sono stati realizzati dei murales che in passato avevano anche suscitato diverse polemiche.

Tutta l’area in questione, trattandosi di plessi pericolanti, è stata transennata, o meglio è stata realizzata un reticolo perimetrale staccato di un paio di metri dal palazzetto diroccato per motivi di sicurezza legati il rischio di crolli e per evitare che le persone possano avvicinarsi troppo. Di fianco all’inizio di via Oberdan, nel breve tratto in salita che poi conduce alle scuole Faiani, la rete in questione forma una sorta di dente che poi restringe la carreggiata stradale (compreso un tratto della scalinata che sale verso via Montebello).

Su quel dente in passato, a causa della difficoltà spesso di trovare posti liberi, soprattutto per i residenti, alcuni automobilisti lasciavano l’auto.

Non essendo uno spazio sufficiente, spesso i veicoli restavano in zona pericolosa o comunque davano fastidio alle manovre. Da qui l’idea di qualche furbetto di sfondare il tratto di rete per consentire alle macchine di penetrare nello spazio chiuso dalle transenne per motivi di sicurezza.

Un lavoro ben fatto e sfruttato ogni giorno da più automobilisti furbetti per la sosta, lunga o breve che sia.

I controlli dei vigili urbani sono sempre più radi in quella zona tanto da consentire qualsiasi comportamento.

Come ad esempio il quotidiano divieto di transito infranto in via Oberdan nel tratto che va dalle Faiani alla congiunzione con via Podesti, davanti alla sede Asur. Un gruppo di residenti da anni parcheggia lì senza permessi e in barba ai divieti e alle misure di sicurezza (la carreggiata è strettissima e in caso di emergenza i mezzi di soccorso non riuscirebbero a passare), sicuri che nessuno li andrà a scovare e punire.