Edilizia agevolata a San Paterniano: verso l’assegnazione di 7 alloggi

La sindaca Michela Glorio e l’assessora Paola Andreoni hanno svolto un sopralluogo negli alloggi di edilizia agevolata di via Alpi a San Paterniano. Appena insediata l’amministrazione ha affrontato tra i primi dossier quello di portare a compimento l’assegnazione degli alloggi rimasti inevasi nella prima procedura avviata l’anno scorso. Il regolamento che ha consentito l’affidamento degli appartamenti era stato aggiornato nel 2022, quindi sempre con Paola Andreoni assessore ai servizi sociali, perché il Comune non prevedeva ancora criteri per l’assegnazione di questo tipo di edilizia agevolata, che è di livello superiore a quella popolare, con Isee ammesso tra i 13mila e 700 euro e i 39mila euro. Erap, superate alcune criticità, a inizio 2024 ha completato il cantiere e nel bando successivo dei 16 alloggi ne vennero impegnati solo 9. L’amministrazione Glorio ha quindi pubblicato un secondo avviso per recepire nuove richieste e assegnare i 7 appartamenti rimasti disponibili. A giorni si riunirà di nuovo la commissione comunale per valutare le richieste ed elaborare la graduatoria definitiva. L’assessora Andreoni: "Contiamo di andare all’assegnazione per inizio novembre. Le domande arrivate all’avviso sono state 30 per 7 alloggi disponibili".