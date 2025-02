Edilizia popolare, si cambia: "Ecco 300 appartamenti"

"Ad Ancona ci sono 150 appartamenti di edilizia popolare da assegnare. Entro aprile ne riceveremo dall’Erap altri 145 e nel 2026 altri 30". Il dato sulle case popolari da consegnare alle quasi mille famiglie in graduatoria è stato fornito ieri dall’assessore alla famiglia, Orlanda Latini, che ha presentato la delibera (approvata ieri dal consiglio comunale) sul nuovo regolamento proprio della graduatoria e dei criteri di assegnazione.

La modifica più sostanziale riguarda la creazione di una graduatoria chiusa, da aggiornarsi ogni due anni, che semplifica e velocizza il processo di assegnazione degli alloggi, evitando la revisione continua dei punteggi e il mantenimento di domande scadute. La verifica dei requisiti sarà comunque effettuata prima dell’assegnazione.

Sulle modalità di presentazione delle domande, è ora prevista prioritariamente quella on line, con un tempo ridotto da 90 a 30 giorni, per semplificare l’accesso al servizio. Recepita la modifica del punteggio relativo alla residenza continuativa nel Comune, che passa da un massimo di 5 a un massimo di 8 punti, in accordo con la legge regionale.

Si procederà all’assegnazione degli alloggi disponibili in base al numero dei componenti il nucleo, evitando le attuali sovrapposizioni di superficie che prevedono l’accavallamento tra famiglie: ad esempio di due (da 45mq a 59mq), tre (da 54mq a 68mq) e quattro persone (da 63mq a 77mq). La proposta è quella di definire il limite senza sovrapposizione e procedere per graduatorie parallele in base al combinato superficie/numero di componenti il nucleo.