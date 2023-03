Edilizia scolastica al primo posto, tasse invariate e più agevolazioni

È un piano delle opere pubbliche che pone particolare riguardo all’edilizia scolastica, mantiene invariate le tasse, ripone attenzione sulle famiglie e sulle fasce più esposte dalla crisi, non facendo mancare sostegno alle imprese e alle attività impegnate nel settore culturale ed ambientale. Sono questi i perni attorno cui ruota la manovra di bilancio approvata in consiglio comunale a Castelfidardo dalla maggioranza. Gli investimenti più imponenti sono quelli previsti e ammessi a finanziamento nelle opere progettuali del Pnrr e che comprendono la scuola media (secondo lotto) per 6,3 milioni, l’asilo nido di via XXV Aprile per 2,5 milioni, la palestra al servizio nel polo scolastico di via Montessori per 1,54 milioni , i parcheggi a Porta Marina 1,32 milioni, la riqualificazione della ex scuola Crocette per 715mila, il polo della sicurezza dove opereranno Croce Verde, Protezione civile e polizia locale per 880mila euro, l’efficientamento energetico del cinema Astra per 250mila. Fra gli altri interventi previsti, la ricostruzione del chiosco del Monumento (60mila euro). "Si è scelto di mantenere stabili tasse e tariffe sui servizi a domanda individuale, inserendo nuove agevolazioni – dice il sindaco Roberto Ascani –. Introdotta ad esempio l’esenzione totale sulle tariffe delle mense scolastiche per redditi inferiori ai settemila e 500 euro, commisurandola in ogni caso a scaglioni per fasce di reddito e prevedendo un abbattimento del 50 per cento dal secondo figlio in poi".