Edilizia scolastica e montagna: è bagarre

Edilizia scolastica e creazione di un’azienda speciale a Fabriano in alleanza con la ‘montagna’: è polemica nella città della carta. Ad andare all’attacco dentro e fuori il consiglio comunale è Fabriano Progressista che parla di "ombre scure sulla scuola". "La maggioranza – incalza Armezzani - ha inspiegabilmente respinto una mozione per la convocazione di un’assemblea pubblica per parlare di edilizia scolastica. Ma che destino avranno la Giovanni Paolo II e la scuola di Marischio? A che punto sono i lavori della scuola Marco Polo? La riposta dai banchi della maggioranza è stata che non spetta alla minoranza dare indirizzi su questi argomenti né riguardo di quello che l’amministrazione dovrebbe o meno fare. Potrebbero anche aver ragione ma alla mia richiesta che fosse la maggioranza a muoversi sull’edilizia scolastica è stato opposto un silenzio neanche imbarazzato. Purtroppo ci risiamo: sulla scuola questa amministrazione fa un passo avanti e due indietro. Noi non ci fermiamo e proporremo altre iniziative dentro e fuori e il Consiglio". In aula anche la discussione sulle politiche giovanili: il destino del Cag, la funzione dell’Informagiovani e la convocazione del Tavolo delle politiche giovanili. Il dibattito proseguirà nel prossimo Consiglio di fine luglio. E sull’azienda speciale proposta da Fabriano Progressista nell’ambito dell’esternalizzazione del servizio scolastico alla JesiServizi, Lorenzo Armezzani evidenzia: "È stato asfittico in aula il dibattito sulla creazione di un’azienda speciale di Fabriano: noi fin dalla mozione sui rifiuti abbiamo sempre auspicato la creazione di un’azienda locale che potesse garantire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa in tutti i settori che hanno un impatto diretto nella vita dei cittadini. La maggioranza ritiene che un’alleanza della montagna (un’azienda che rappresenti la montagna) sia inutile e non sostenibile economicamente. Per la maggioranza è meglio aggregarsi a Jesi e spingere verso Jesi gli altri comuni del territorio. Non capiamo come non si colga l’assurdità di una simile posizione". L’opposizione rimarca anche l’assenza in aula di diversi consiglieri comunali: "Si registra una scarsa presenza – fa Armezzani - dovuta alla data atipica di convocazione, tanto che il numero legale è stato garantito in alcuni momenti dalla minoranza". Bene per l’opposizione i 700mila euro di lavori per le riparazioni di molte strade della città e di alcune frazioni. "Voti espressi dall’unanimità del Consiglio: sono opere che aspettano troppo tempo e la minoranza ha correttamente fatto il proprio ruolo" conclude Fabriano Progressista.