Edilizia scolastica, il sindaco: "Nel 2023 partiranno tre cantieri"

Il 2023 sarà l’anno dei grandi interventi di edilizia escolastica. Il sindaco Massimo Olivetti (nella foto) ha annunciato l’avvio con il nuovo anno di tre cantieri. "Nel 2023 partiranno i lavori per il nuovo polo scolastico della Marchetti e dell’Arcobaleno, nel quartiere delle Saline, per il nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni alla Cesanella e per il completamento della primaria Puccini", ha spiegato il sindaco. L’area individuata per la creazione del nuovo polo dove saranno trasferite l’infanzia Arcobaleno e la secondaria di primo grado Marchetti è quella tra la piscina e il parco delle Saline. L’importo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 13 milioni di euro. Di questi 2 milioni di euro arriveranno dal Gestore del Servizio Energetico, altri 3 milioni arriveranno dal Miur mentre il Comune di Senigallia accenderà un mutuo ventennale con rate semestrali da 250mila euro. L’opera sarà realizzata attraverso un project financing tra pubblico e privato e ad aggiudicarsi i lavori è stata un’Ati (una associazione temporanea di imprese). Obiettivo, quello di tagliare il nastro alla fine del 2024. "L’esigenza di realizzare una nuova scuola era sentita da tempo – sottolinea Olivetti – e ritengo che sia un’opera di grande rilevanza anche sul piano sociale e rappresenterà una vera eccellenza per il territorio. E’ vero che i cittadini si faranno carico di sostenere gran parte del finanziamento dell’opera ma pensiamo sia una spesa assolutamente ben fatta". La Giunta ha poi approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni in piazza Michelanagelo alla Cesanella. Il costo complessivo dell’intervento è di oltre 3,5 milioni di euro, di cui 2.950.000 euro derivanti da un contributo Pnrr e 575.000 euro da un cofinanziamento comunale. "Questa nuova struttura – afferma Olivetti – oltre a migliorare la qualità dell’edilizia scolastica, sarà una risposta concreta alla domanda proveniente da una zona della città in forte espansione demografica". Nel 2023 il Comune punta anche a sbloccare lo stallo del cantiere alla Media Fagnani, dopo il fallimento della ditta aggiudicataria dei lavori, e a completare la riqualificazione, da anni incompleta, alla primaria Puccini. "In quest’ultimo caso – conclude il sindaco – l’intenzione è quella di accendere un mutuo per poter completare la sistemazione della scuola Puccini perchè la situazione è in stallo ormai da troppo tempo".

Giulia Mancinelli